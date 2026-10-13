Cambió el pronóstico del tiempo y ya se puede ver cuándo vuelve el calor a Buenos Aires
Las jornadas grises y la inestabilidad persisten en la Ciudad, pero pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico anticipa un cambio en las temperaturas
Luego de una seguidilla de días inestables y cielo encapotado, el pronóstico del tiempo para Buenos Aires muestra signos alentadores. Si bien la humedad y las bajas temperaturas aún dominan, las proyecciones indican que el ambiente fresco tiene fecha de vencimiento y el calor asomará paulatinamente en el AMBA.
Días grises y lluvias residuales antes de la mejora
El reporte del clima señala que la nubosidad y la llovizna continuarán siendo las protagonistas absolutas durante la primera mitad de la semana:
- Miércoles 14: el cielo estará mayormente cubierto, con una mínima de 13°C y una máxima de 19°C. Hacia la tarde-noche se esperan lluvias débiles.
- Jueves 15 y Viernes 16: la inestabilidad persistirá con cielo tapado y probables precipitaciones aisladas. Las marcas térmicas experimentarán un leve retroceso, con máximas que no superarán los 17°C y mínimas que descenderán hasta los 11°C.
- Fin de semana: el sábado 17 y domingo 18 se mantendrán frescos y agradables, con mínimas bajas de entre 7°C y 8°C. Sin embargo, será el punto de inflexión donde las nubes comenzarán a disiparse y el sol volverá a brillar con fuerza, preparando el terreno para la suba térmica.
IMPORTANTE: El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 467/2026 y hay otro feriado que corta esta semana en Buenos Aires
A partir de cuándo vuelve el calor a Buenos Aires
El cambio sostenido en la masa de aire se consolidará a principios de la próxima semana. De acuerdo con el pronóstico extendido, a partir del lunes 19 de octubre los vientos rotarán definitivamente hacia el este, disipando la humedad pesada y propiciando un marcado ascenso de la temperatura.
La jornada del lunes ya registrará marcas en torno a los 18°C con nubes y claros. La tendencia al alza se afirmará durante el martes 20 y miércoles 21, días en los que el termómetro volverá a quebrar la barrera de los 20°C. Con un cielo mayormente despejado y niveles de humedad mucho más amables (en torno al 50% y 60% por las tardes), la Ciudad volverá a vivir días puramente primaverales y libres de lluvias.
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