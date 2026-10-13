Cambió el pronóstico del tiempo y ya se puede ver cuándo vuelve el calor a Buenos Aires

La jornada del lunes ya registrará marcas en torno a los 18°C con nubes y claros. La tendencia al alza se afirmará durante el martes 20 y miércoles 21, días en los que el termómetro volverá a quebrar la barrera de los 20°C. Con un cielo mayormente despejado y niveles de humedad mucho más amables (en torno al 50% y 60% por las tardes), la Ciudad volverá a vivir días puramente primaverales y libres de lluvias.