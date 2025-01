Casi tragedia en Monte Hermoso: discutieron por la música, atropelló a tres jóvenes con un UTV y se fugó

Tras la muerte del colectivero en Lomas del Mirador en Navidad a manos de un policía retirado, se registró otro episodio violento esta vez en Año Nuevo, que afortunadamente no terminó en una tragedia: en la localidad turística de Monte Hermoso y también por una discusión por la música, un joven atropelló a otros tres con un vehículo UTV Can Am, y luego se fugó.