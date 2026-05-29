Córdoba: tres mujeres fueron retiradas de la casa de Claudio Barrelier tras el nuevo allanamiento

El operativo fue ordenado por la fiscalía luego de que durante la madrugada se detectaran movimientos sospechosos en la propiedad ubicada en barrio Cofico, donde ya se habían realizado peritajes en jornadas anteriores. Según trascendió, efectivos policiales y peritos trabajaron en el lugar levantando huellas y buscando elementos que puedan aportar información relevante para la causa.

Además, tres mujeres fueron retiradas en un patrullero y trasladadas a una dependencia policial para prestar declaración y determinar cuál era su presencia en la vivienda del imputado mientras continúa vigente el secreto de sumario.

En paralelo, la investigación incorporó registros de cámaras de seguridad, testimonios del remisero que trasladó a Agostina y nuevas pistas aportadas por el entorno familiar. La abuela de la adolescente aseguró este viernes que existen “elementos para sostener que Agostina está viva”, mientras la Justicia analiza distintas hipótesis y no descarta nuevas detenciones en las próximas horas.

TRASLADO MUJERS CASO AGOSTINA



Llamados anónimos

La madre de Agostina se presentó este jueves en los tribunales de Córdoba para aportar nueva información que comenzó a recibir después del allanamiento realizado en la casa de Barrelier.

Según explicó su abogado, Carlos Nayi, desde que se llevó adelante el procedimiento el miércoles por la tarde recibió llamadas desde números ocultos con datos vinculados a la investigación.

La mujer puso esa información a disposición de la Justicia, aunque por el momento no trascendió el contenido de esos aportes ni si dieron lugar a una línea investigativa concreta.

Entre los elementos técnicos, la querella sostiene que los registros de las antenas telefónicas ubican el celular de Agostina en la casa del acusado durante un lapso de aproximadamente tres horas. Luego de ese tiempo, el teléfono dejó de estar operativo.

Nayi, además, dijo que, hasta ahora, no hay indicios de que la adolescente haya abandonado el territorio provincial. En ese sentido, habló de un “cauto optimismo” respecto a la posibilidad de que siga con vida, aunque pidió prudencia para no entorpecer la investigación.