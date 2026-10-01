Marcelo Porcel irá a juicio por el abuso sexual de compañeros de colegio de sus hijos

Porcel estaba involucrado en la construcción de un centro comercial donde antes funcionaba el Buenos Aires Design, en Recoleta, pero quedó al margen del proyecto cuando trascendieron las denuncias de los padres de las víctimas, representados por el abogado Pablo Gianotti.

Marcelo Porcel

Hay al menos diez hechos distintos que fueron incorporados a la causa que investigó el fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1.

Turano también imputó al empresario por corrupción de menores de 13 años, también en al menos diez oportunidades, y por producción de material sexual con menores de edad, en un caso comprobado.

A partir de su elevación a juicio se sorteará el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) donde se realizará el debate.