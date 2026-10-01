Marcelo Porcel irá a juicio por el abuso sexual de compañeros de colegio de sus hijos
El juez Carlos Bruniard rechazó los planteos de la defensa sobre la nulidad del proceso y dio por terminada la etapa de investigación.
El juez Carlos Bruniard, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso este jueves la elevación a juicio de la causa contra el empresario Marcelo Porcel por 10 cargos de abuso sexual y corrupción de menores.
Como primera medida Bruniard rechazó los recursos presentados por los abogados de Porcel, quienes habían pedido la nulidad del procedimiento. Luego el magistrado dispuso el cierre formal de la investigación del fiscal Pablo Turano y la elevación de la causa a juicio.
Marcelo Porcel está acusado de al menos 10 delitos vinculados al abuso sexual de menores de entre 11 y 15 años, otrora compañeros de colegio de sus hijos. Los episodios habrían ocurrido entre 2022 y 2023 en varias locaciones, como la casa familiar en Palermo o su oficina en Puerto Madero.
A lo largo de la investigación judicial el empresario permaneció en su domicilio, aunque deambulando y hasta viajando afuera del país hasta que el caso tomó notoriedad y surgió la indignación del público.
Pasarían años hasta que Bruniard dispuso el monitoreo de Porcel con tobillera electrónica y le impuso la prohibición de salir del país.
Porcel estaba involucrado en la construcción de un centro comercial donde antes funcionaba el Buenos Aires Design, en Recoleta, pero quedó al margen del proyecto cuando trascendieron las denuncias de los padres de las víctimas, representados por el abogado Pablo Gianotti.
Hay al menos diez hechos distintos que fueron incorporados a la causa que investigó el fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1.
Turano también imputó al empresario por corrupción de menores de 13 años, también en al menos diez oportunidades, y por producción de material sexual con menores de edad, en un caso comprobado.
A partir de su elevación a juicio se sorteará el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) donde se realizará el debate.
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