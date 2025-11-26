Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el clan Sena pidió la nulidad del fallo y se pasó a un cuarto intermedio

Qué pidieron los abogados de Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Además de la nulidad por imparcialidad del jurado, la defensa del exlíder piquetero y de la otrora precandidata a intendenta de Resistencia pidió que el matrimonio sea evaluado por una junta médica para decidir si pueden recibir el beneficio de la prisión domiciliaria.

En línea con ese pedido, la defensa anunció que puede proporcionar testigos que acreditarían el estado del matrimonio, que no llega a los 70 años y por lo tanto sólo podría estar bajo arresto domiciliario por cuestiones de salud.