Caso Chocobar: confirmaron un nuevo juicio oral y designaron la fecha de inicio

Este miércoles trascendió que el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires consideró que no hubo arbitrariedad ni inconstitucionalidad en esa decisión, por lo que se fijó la fecha para próximo juicio para el 27 de agosto.

Fundación Chocobar trucha

La causa estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7. El caso Chocobar funcionó como ejemplo perfecto de las aspiraciones de Patricia Bullrich como titular de Seguridad, ahora, del gobierno de Javier Milei.

De hecho, el expolicía fue condenado durante el mandato de Alberto Fernández pero apenas se conoció la noticia de que se había declarado nulo el juicio Javier Milei celebró en redes sociales diciendo que era "un tiro para el lado de la justicia".