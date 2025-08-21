Un candidato a concejal de La Libertad Avanza fue imputado por acoso sexual a una menor

A su vez, en la conversación el hombre enviaba mensajes “insistentes y fuera de lugar en los que la piropeaba, le hacía saber a la niña que conocía a su abuela y su padre, que la miraba con atención cuando la cruzaba por la calle, y hasta sugería la posibilidad de concretar un encuentro presencial”.

Sergio Roberto Álvarez

Tras la denuncia y el hallazgo de los chats, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Álvarez situada en la localidad de Maquinista Savio, en Escobar.

Del operativo formaron parte fuerzas de seguridad especializadas en cibercrimen, en articulación con miembros de la Fiscalía de Delitos Complejos Nº1 de Campana.

Durante el allanamiento se secuestraron teléfonos celulares, tablets y computadoras.

“En el procedimiento se secuestró el teléfono celular del imputado, que sería el dispositivo electrónico para enviar los mensajeas a la víctima”, informaron fuentes judiciales.

Acoso sexual en Escobar: el comunicado de La Libertad Avanza

Luego del allanamiento y la imputación, desde el espacio de La Libertad Avanza en Escobar difundieron un comunicado donde informaron que Álvarez “ha quedado apartado de manera inmediata de su candidatura y de toda actividad vinculada a nuestro espacio”.

“Rechazamos de manera categórica cualquier tipo de acoso, violencia o abuso, y expresamos nuestra solidaridad con la víctima y su familia”, publicaron ayer.

“Nuestro compromiso es claro: no toleramos conductas que contradigan los valores de respeto, libertad y responsabilidad que defendemos”, agregaron y cerraron: “Continuaremos trabajando con transparencia y convicción para construir el Escobar que merecemos”.