Un candidato a concejal de La Libertad Avanza fue imputado por acoso sexual a una menor
El imputado es Sergio Roberto Álvarez, asesor del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Escobar.
Un candidato para concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Escobar fue imputado por acoso sexual a una menor a través de redes sociales, delito conocido como grooming. La víctima fue una adolescente de 14 años.
Se trata de Sergio Roberto Álvarez, integrante de la lista que encabeza Eduardo Gianfrancesco.
Fuentes policiales informaron que la investigación, a cargo del fiscal del Departamento Judicial Zárate-Campana Alejandro Irigoyen, comenzó meses atrás luego de la denuncia de la madre de la adolescente, quien encontró mensajes hacia su hija enviados por un hombre a través de la red social Tik Tok.
“Obvio que sos hermosa, me encantan tus rulos. Lástima que estoy viejo, si tuviera tu edad no dudaría de hacer lo imposible para conquistarte”, fue uno de los mensajes que leyó la madre de la adolescente, según publicó La Nación.
En otro de los chats, cuando la adolescente aclaró su edad, el sospechoso le respondió: “Pensé que tenías más, por tu forma de ser. Sos muy señorita. Bueno, te dejo tranquila, cuidate”.
A su vez, en la conversación el hombre enviaba mensajes “insistentes y fuera de lugar en los que la piropeaba, le hacía saber a la niña que conocía a su abuela y su padre, que la miraba con atención cuando la cruzaba por la calle, y hasta sugería la posibilidad de concretar un encuentro presencial”.
Tras la denuncia y el hallazgo de los chats, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Álvarez situada en la localidad de Maquinista Savio, en Escobar.
Del operativo formaron parte fuerzas de seguridad especializadas en cibercrimen, en articulación con miembros de la Fiscalía de Delitos Complejos Nº1 de Campana.
Durante el allanamiento se secuestraron teléfonos celulares, tablets y computadoras.
“En el procedimiento se secuestró el teléfono celular del imputado, que sería el dispositivo electrónico para enviar los mensajeas a la víctima”, informaron fuentes judiciales.
Acoso sexual en Escobar: el comunicado de La Libertad Avanza
Luego del allanamiento y la imputación, desde el espacio de La Libertad Avanza en Escobar difundieron un comunicado donde informaron que Álvarez “ha quedado apartado de manera inmediata de su candidatura y de toda actividad vinculada a nuestro espacio”.
“Rechazamos de manera categórica cualquier tipo de acoso, violencia o abuso, y expresamos nuestra solidaridad con la víctima y su familia”, publicaron ayer.
“Nuestro compromiso es claro: no toleramos conductas que contradigan los valores de respeto, libertad y responsabilidad que defendemos”, agregaron y cerraron: “Continuaremos trabajando con transparencia y convicción para construir el Escobar que merecemos”.
