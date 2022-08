Nicolás Pachelo, sobre el crimen de García Belsunce: "Soy calentón, es distinto a asesino" 

“Tuve que reconstruir mi domingo 50 días después. Sabía que a las 19.40 habíamos estado en Paseo Alcorta porque fuimos con mi mamá a comprarle el regalo a mi hijo y reconstruí para atrás... Hay horarios que los preciso porque hay documentos”, aseguró.

Pachelo señaló que para poder reconstruir lo que había hecho ese domingo luego de un mes y medio tuvo que llamar a sus amigos para saber si habían jugado al fútbol y hablar con su esposa sobre la salida con sus hijos.

Sostuvo que, tal como quedó sentado en el expediente, su ingreso a Carmel fue a las 17:37 y salió da las 18:59. “No preparé una coartada ni para salir del club fuera de ese horario, fui a cambiarme y bañarme y me fui”, manifestó Pachelo.

“En todo momento dije que no estaba en Carmel a las 19 horas, no sé dónde mentí”, reiteró.

El acusado contó que el 27 de octubre, su ahora ex esposa había dejado el auto en el club house de El Carmel y su salida no está registrada ni en videos, aunque sí está acreditado que salió por dos testigos: “Si hay diferencias de horarios son mínimas”, mencionó Pachelo.

Y lanzó: “En qué cabeza entra que alguien que va a robar y a matar en una casa va a buscar antes a su hijo, pudiéndolo dejar en un lugar donde estaba (por la casa del amigo). ¿Para qué lo pasé a buscar? Lo pasé a buscar porque soy ajeno, porque no tenía nada que hacer ese 27 de octubre”.

“Nuestra vida también era un infierno”

Nicolás Pachelo también se refirió a los hechos y vivencias que tuvo en estos últimos años desde el crimen de María Marta García Belsunce:

“Nuestra vida era un infierno también, a nivel mediático y social, era insoportable. Yo también tenía hijos que llevar al colegio, nos terminamos divorciando, nos mudamos, tuve una pelea con mis hermanos y cerramos la empresa. El agobio era permanente, guardias, fotos por todos lados”, se quejó Pachelo.

“Soy calentón, es distinto a asesino. Soy vehemente. No me gusta quedarme callado cuando algo no es así”, sostuvo.