Caso Loan Peña: declaró Antonio Benítez, el tío que está acusado de sustracción y ocultamiento

"En ningún momento hablé yo en el almuerzo, Pérez Caillava y José (papá de Loan Peña) empezaron a hablar de política y Victoria le decía 'tía, tía'; yo nunca supe que eran parientes", recordó sobre las interacciones en la mesa del almuerzo.

"Nunca dejé de buscar a Loan. Me sentía obligado porque se había perdido mi sobrino", le contestó a su abogado, Enzo Di Tella.

La declaración de Benítez es particularmente crucial porque él y sus amigos, Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi, fueron los adultos que acompañaron a Loan Peña y otros nenes a correr por el monte después del almuerzo.

Efectivos buscan a Loan Danilo Peña

De plano Benítez negó tener contactos con la exfuncionaria municipal y el capitán de la Armada (retirado), y sostuvo que Laudelina o la abuela Catalina pudieron haber invitado a Caillava y Pérez para que participen del almuerzo realizado el 13 de junio de 2024.

Pero además, el hombre subrayó que en ese entonces ni siquiera mantenía un vínculo fluido con Laudelina Peña, quien le "reclamaba" porque él "tenía otra mujer".

"Con Laudelina la única comunicación que tenemos es por nuestros hijos. Ella me pregunta cómo están", señaló.

El hombre negó haberse cambiado de remera durante la búsqueda de Loan Peña, que fue uno de los puntos que más lo involucraron en la causa además de los audios que fueron difundidos en el invierno de 2024.

"Creo que Laudelina sabe la verdad. Para mí dijo la verdad cuando mencionó el accidente en la ciudad de Corrientes", sostuvo Benítez.

Benítez tomó la oportunidad ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco para denunciar presuntas torturas sufridas en la cárcel y pidió la investigación de esos hechos, mientras que afirmó no tener diálogos con el comisario Walter Maciel.