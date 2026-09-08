Laudelina Peña se quebró en el juicio por Loan: qué dijo y por qué complicó al comisario Maciel

Cuando terminaron de comer, algunos fueron a buscar naranjas. La tía de Loan reveló que Mónica Millapi le preguntó si quería acompañarlos y que cerca de las 14 fueron para el lado del monte con los nenes. La mujer le ató los cordones a Loan y después decidió regresar.

“Llegué hasta la tranquera del medio, no llegué hasta el naranjal. Cuando llegué a la tranquera, decidí volver. Le dije a ellos que yo no iba a pasar”, contó Laudelina en el juicio.

Luego la mujer detalló que volvió con su sobrina a la casa, más tarde recibió una llamada de Benítez, quien le preguntó si Loan había llegado porque se “fue solo”. Desde entonces comenzó a buscarlo.

Laudelina describió una intensa búsqueda por distintos sectores del campo. Dijo que recorrió el monte, consultó con familiares y vecinos y que en distintos momentos se sumaron personas a la búsqueda.

En medio de la desesperación, según su relato, se produjo uno de los episodios que señaló como llamativos. Dijo que al regresar a la casa de su madre vio una camioneta policial, a María Victoria Caillava y al comisario Walter Maciel conversando.

“El comisario me esperó en la cortada, me saludó, lo saludé y me preguntó mi nombre”, contó la tía de Loan. De acuerdo a su versión, Maciel le dijo que todavía no podían hacer una denuncia por la desaparición porque debía pasar un día para tomarla.

Luego, siempre de acuerdo con el relato de la imputada, el comisario ingresó a la casa y saludó a su madre, Catalina. Laudelina describió como extraño el intercambio entre ambos: “El comisario saludó y a mí me pareció raro”.

En ese sentido, aseguró que mientras todos estaban buscando a Loan, Maciel comenzó a hablar con su madre sobre fútbol. “Le preguntó a mi mamá de qué cuadro de fútbol era, que él era del mismo y que se iban a llevar bien. También le dijo que era devoto de un santo, cosa que no tenía nada que ver con lo que estábamos buscando”, sostuvo.

Laudelina Peña

Laudelina y la fundación Dupuy

Entre varios temas, Laudelina habló de su contacto con la Fundación Dupuy, que supuestamente iba a brindar apoyo en la búsqueda de Loan. “Me dijeron que querían ir hasta el lugar donde que se encontró la zapatilla. Me acuerdo que ese día apareció una Traffic con un señor que tenía un perro. Creo que eran gendarmes. No eran de ahí. Y bueno, se organizaron con ese señor que tenía el perro, el grupo de la fundación, y nos fuimos esa tarde. Nos fuimos hasta donde estaba la huella de vuelta. Fui y le mostré dónde era todo, por dónde pasé, por dónde anduve”, recordó.

Laudelina relató cómo su anterior abogado, José Fernández Codazzi llegó a su casa y se la llevó junto a su hija hacia la Fiscalía de Corrientes. Además, mencionó a un funcionario que le dijo que “iba a solucionar todo, que estaba bien todo lo que estaba haciendo”. “Nos llevaron a un hotel, un hospedaje... nos dejó ahí con la chica que era custodia, que estaba de civil”, dijo sobre su llegada a la capital antes de que Codazzi la trasladara a declarar ante una mujer en la Fiscalía. “Eran las dos de la mañana. Entramos por la parte de atrás y mi hija quedó con la chica -custodia- en el auto”.

Peña relató que una vez dentro del edificio, una mujer que estaba en una de las oficinas “me pidió que le explicara lo que estás por hacer”, al respecto de la versión de un accidente. “Todo lo que me mandó a decir (Codazzi) fue dispuesto por él. Hasta el día de hoy no entiendo por qué ni para qué”, dijo.