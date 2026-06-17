Caso Loan Peña: definen los roles de cada imputado en la sustracción del nene y el ocultamiento del caso

Además de esos cuatro acusados, el fiscal Schaefer le adjudicó otros roles al resto de los imputados: a la exfuncionaria de Goya María Victoria Caillava y a su marido, el marino retirado Carlos Pérez, los colocó en una segunda instancia de la operación.

matrimonio perez y caillava.jpg Carlos Pérez, exmilitar, y María Victoria Caillava, exfuncionaria en Corrientes.

Según el fiscal, Caillava y Pérez retiraron a Loan Peña de Corrientes a bordo de su camioneta Ford Ranger blanca, con la que llegaron a Resistencia, Chaco, el 14 de junio, al día siguiente de la desaparición del nene que hoy tendría siete años.

Para sostener esta teoría la fiscalía se valió del registro de rastros aromáticos compatibles con el menor que los perros de la Policía encontraron en la Ford.

El excomisario Walter Maciel fue la pata "institucional" por su accionar apenas se reportó la desaparición del nene: la fiscalía lo acusa de obstaculizar las primeras horas de búsqueda -que son las más importantes- con la adopción de medidas que sólo desviaron los esfuerzos y la atención.

comisario walter maciel.jpg Excomisario Walter Maciel.

Por eso sería partícipe necesario de la desaparición de Loan Peña: le dio lugar a versiones como la que presentó Laudelina Peña, quien afirmó que Caillava y Pérez habían atropellado al nene y luego se desmintió.

Encubrimiento y sospechas "infundadas"

La fiscalía también apuntó contra Elizabeth Noemí Cutaia y Alan Cañete, quienes se presentaron como líderes de la supuesta "Fundación Dupuy" para entorpecer la investigación cuando ya estaba en la Justicia Federal, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo.

Otros miembros de esa organización ficticia son Leonardo Daniel Rubio, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni y Valeria Liliana López.

También está investigado Nicolás Gabriel Soria, alias "El Americano", quien intentó hacerse pasar por miembro de INTERPOL.

loan Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio. Aún nadie sabe dónde está.

Además de rechazar por "infundada" la solicitud del fiscal Schaefer para que sean detenidos los acusados que siguen en libertad, los jueces Enrique Belforte, Simón Pedro Bracco y Fermín Cerolini resolvieron terminar el 24 de junio la audiencia de este miércoles.

La audiencia de este miércoles comenzó a las 7 de la mañana en el Tribunal Federal de Corrientes con los lineamientos de apertura. Se estipulaba que podrían dar comienzo a la declaración de testigos, con los padres de Loan Peña como primeros convocados, pero la jornada fue densa, trabajosa y extensa.