Escándalo en el juicio por Loan Peña: el Fiscal insiste con la detención de todos los imputados

juicio loan peña corrientes El tribunal está integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni (de Corrientes), Simón Pedro Bracco (General Roca), Eduardo Ariel Belforte (Formosa) y Enrique Jorge Bosch (Resistencia) como juez sustituto.

Finalmente, los jueces resolvieron desestimar la detención y designarle al psicólogo una abogada oficial. Sin embargo, esta mañana, la nueva defensora planteó objeciones y anunció que presentará un recurso ante la Cámara de Casación al sostener que no tuvo tiempo suficiente para analizar la causa. A esto se sumaron problemas en la conexión a internet del imputado, quien se encuentra en Tucumán.

Otro de los incidentes tuvo como protagonista a Alan Juan José Cañete, quien llegó a la audiencia alrededor de media hora tarde y justificó la demora al señalar que se había levantado con descompostura, lo que le había impedido llegar a horario.

Ante este escenario, Schaefer insistió en que Rossi Colombo sea apartado del juicio y volvió a reclamar la detención de todos los imputados. El fiscal argumentó que las constantes dificultades y planteos defensivos evidencian una conducta orientada a dilatar el juicio y entorpecer su avance.

juicio loan peña corrientes (2) El juicio se desarrolla en una dependencia del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes

Juicio por Loan Peña: 10 imputados siguen en libertad

Mientras transcurre el juicio oral por la desaparición de Loan Peña, diez imputados permanecen en libertad. Se trata de Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio, y los ya mencionados Rossi Colombo y Cañete.

Según la acusación, algunos de ellos actuaron de manera organizada y con distribución de funciones, mientras que otros habrían realizado aportes específicos para obstaculizar la investigación. Entre los delitos atribuidos figuran encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional.

La fiscalía sostiene además que los imputados se presentaban como miembros de la “Fundación Dupuy” y que Cutaia y Cañete desempeñaron roles de liderazgo en acciones dirigidas a frustrar, entorpecer o alterar el curso de la investigación judicial.

Quiénes son los otros siete imputados

En paralelo, los principales siete implicados están acusados del delito de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años.

Este grupo lo integran Bernardino Antonio Benítez, su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su marido, el exmarino Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi. Todos ellos están imputados en calidad de coautores.

Por otra parte, el comisario Walter Adrián Maciel fue imputado como partícipe necesario.

Según la acusación, los siete habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del niño, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión. Todos ellos se encuentran detenidos con prisión preventiva.