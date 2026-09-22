Caso Loan Peña: renunció la máxima autoridad del tribunal y peligra la continuidad del juicio

La causa que investiga la sustracción y ocultamiento de Loan Peña sumó una novedad clave en el ámbito judicial, que pone en jaque la continuidad -al menos, temporal- del juicio. El presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni, presentó su renuncia este martes con motivo de su jubilación, programada para el próximo mes de diciembre. En este sentido, el hecho genera hermetismo sobre un posible impacto en los plazos del debate oral.