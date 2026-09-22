Caso Loan Peña: renunció la máxima autoridad del tribunal y peligra la continuidad del juicio
Mientras se lleva a cabo el juicio por la desaparición de Loan Peña, el juez Fermín Amado Ceroleni anunció que abandona el cargo el 1° de diciembre.
La causa que investiga la sustracción y ocultamiento de Loan Peña sumó una novedad clave en el ámbito judicial, que pone en jaque la continuidad -al menos, temporal- del juicio. El presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni, presentó su renuncia este martes con motivo de su jubilación, programada para el próximo mes de diciembre. En este sentido, el hecho genera hermetismo sobre un posible impacto en los plazos del debate oral.
La dimisión del magistrado ya fue oficializada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 1066/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. De acuerdo a lo trascendido, Ceroleni dejará efectivamente su puesto el 1 de diciembre.
Renunció la máxima autoridad del tribunal en el juicio por la desaparición de Loan Peña
Pese a la salida del juez principal, el proceso continuará bajo la conducción de los magistrados Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte. El cuerpo contará además con el respaldo del subrogante Enrique Bosch, quien actuará como cuarto juez y asumirá posteriormente la conducción del tribunal para dar continuidad al juicio.
Los acusados en el juicio por el caso Loan Peña
Sindicados por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña:
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María Victoria Caillava: Exfuncionaria municipal.
Carlos Guido Pérez: Capitán de la Armada (retirado).
Walter Maciel: Excomisario del pueblo.
Laudelina Peña: Tía paterna de Loan.
Antonio Bernardino Benítez: Tío político de Loan y pareja de Laudelina.
Mónica Del Carmen Millapi: Participante del almuerzo.
Daniel “Fierrito” Ramírez: Pareja de Millapi.
Imputados por el desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad (entre otros delitos):
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Nicolás Gabriel “El Americano” Soria
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Federico Rossi Colombo
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Elizabeth Cutaia
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Alan Cañete
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Delfina Taborda
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Pablo Noguera
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Pablo Núñez
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Valeria López
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Verónica Machuca Yuni
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Leonardo Rubio
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