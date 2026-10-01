Incendió tres tachos de basura cerca del Congreso y lo condenaron en 48 horas

El hombre fue imputado por el delito de daños agravados por tratarse de un bien público. La causa continuó bajo la intervención de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

Quién es el hombre condenado por incendiar tres tachos de basura

Durante el proceso también se tuvo en cuenta que el acusado contaba con antecedentes por robo y que ya había sido declarado reincidente.

Finalmente, la investigación se resolvió mediante un juicio abreviado, lo que permitió que la condena se concretara en un plazo de 48 horas.

El acuerdo estableció una pena de tres meses de prisión de cumplimiento efectivo.