Caso Loan Peña: piden la nulidad del juicio y que liberen a los imputados

En el argumento general, las defensas plantearon puntualmente que no entienden la acusación del Ministerio Público Fiscal ni de la querella.

También sostuvieron que la acusación de la Fiscalía no cumplía con la condición de que tener que establecer una relación clara y precisa respecto al rol que habría desempeñado cada uno de los imputados, incluyendo tiempos y lugares de los hechos.

Para la Fiscalía, el objetivo de esos planteos es lograr que la causa vuelva a una instancia anterior. "Lo que quieren es que se retrotraiga la causa a primera instancia y que se declare nulo el requerimiento de elevación", señaló la fiscal interina Tamara Pourcel al explicar el alcance de los pedidos formulados.

La representante del Ministerio Público sostuvo que los cuestionamientos no obedecen a una falta de claridad en la acusación, sino a diferencias en la interpretación de las pruebas reunidas durante la investigación. "Es una discrepancia nada más con cómo valora la prueba la Fiscalía", indicó.

Respecto a los roles, señaló: "Piden exactamente qué rol cumplió cada uno de los imputados. Está determinado en la pieza acusatoria que se ha leído", afirmó.

Piden la liberación de "El americano" Nicolás Soria

Nicolás Gabriel Soria Nicolás Soria, conocido como "El americano"

El abogado defensor de Nicolás Soria, alias “El Yanqui” o “El americano”, solicitó nuevamente que sea liberado. Anteriormente, su defensor ya había pedido la libertad argumentando una disconformidad con los delitos por los que se lo acusa.

La Fiscalía rechazó también ese pedido al considerar que no existen fundamentos para modificar la situación procesal del acusado. "Pidió la libertad por una discrepancia con la calificación legal que fue atribuida a su defendido", indicó la fiscal.

Nicolás Gabriel Soria Nicolás Soria, conocido como "El americano"

Al momento de su detención, Soria se negó a identificarse y sostuvo que era un agente de Interpol. Incluso, mostró un documento de identificación que resultó ser una licencia de conducir de Florida: “Esto va a traer conflicto con los Estados Unidos. Se va a armar una guerra”, comenzó a gritar mientras era arrestado. De ahí sus dos apodos.

Varios testimonios citados por la Fiscalía ubican a Soria suministrando y consumiendo droga. Lejos de ser residente de Estados Unidos, su domicilio se encuentra en la localidad bonaerense de Wilde.

Luego de todas las solicitudes de nulidad, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso un cuarto intermedio por tiempo indefinido antes de resolver los planteos formulados por las defensas.

Los 17 acusados por la desaparición de Loan Peña

juicio caso loan

En un primer grupo se ubican siete imputados acusados del delito de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años de edad.

En calidad de coautores, están imputados Bernardino Antonio Benítez, su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su marido Carlos Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi.

El comisario Walter Adrián Maciel está imputado como partícipe necesario.

Según la acusación, habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del niño, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión. Todos ellos se encuentran detenidos con prisión preventiva.

Por otra parte, Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio llegaron a juicio acusados de haber intervenido en maniobras destinadas a frustrar, alterar o entorpecer la investigación por la desaparición del niño.

A los diez integrantes de este segundo grupo se les atribuyen distintos delitos, entre ellos encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional.

Según la acusación, algunos actuaron de manera organizada y con distribución de funciones, mientras que otros realizaron aportes específicos o respondieron por hechos cometidos individualmente.

Para la fiscalía, este grupo de imputados se presentó como miembros de la “Fundación Dupuy” y en un rol de liderazgo, Cutaía y Cañete desarrollaron acciones orientadas a frustrar, entorpecer o alterar el curso de la investigación por la desaparición de Loan Peña.