Caso Loan Peña: rastrillarán cuatro lagunas cercanas al campo de María Victoria Caillava y Carlos Pérez

"Nuestra intención, al igual que la de la familia, es encontrar a Loan con vida. No queremos desarrollar ninguna hipótesis. La familia sigue esperanzada, aunque está muy angustiada y dolida. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar al chico", concluyó el letrado.

padres de loan jose peña y maría.jpg José Peña y María Noguera, padres de Loan, el niño desaparecido en Corrientes.

El caso Loan Peña

El niño de 5 años desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, mientras participaba de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña. Luego de comer, salió con otros chicos a juntar naranjas, pero nunca regresó.

La búsqueda inicial llevó a que la causa pasara de "abandono de persona" a "sustracción de un menor" y "posible trata de personas", ante indicios de una red delictiva organizada.

La investigación apunta a que los acusados actuaron de forma coordinada: habrían separado al niño del grupo, trasladado en vehículos vinculados al matrimonio Pérez-Caillava, y luego ocultado su paradero. Según la fiscalía, el excomisario local Walter Maciel habría montado un operativo de búsqueda falso para entorpecer la investigación.

María Victoria Caillava y Carlos Pérez María Victoria Caillava y Carlos Pérez fueron detenidos por la desaparición de Loan Danilo peña

Los principales detenidos

Bernardino Antonio Benítez: tío del menor y pareja de Laudelina Peña; estuvo en el almuerzo y en la salida al naranjal.

Laudelina Peña: tía paterna de Loan; imputada por sustracción de menores y falso testimonio.

Daniel “Oscar” Ramírez: amigo de Benítez; acusado de abandono de persona y luego de sustracción.

Mónica del Carmen Millapi: pareja de Ramírez; acompañó la salida al naranjal.

María Victoria Caillava: funcionaria municipal; acusada junto a su esposo de trasladar al menor fuera del lugar.

Carlos Guido Pérez: exmarino y esposo de Caillava; señalado por el traslado del niño en una camioneta Ford Ranger.

Walter Adrián Maciel: excomisario de 9 de Julio; acusado de encubrimiento agravado por haber entorpecido la búsqueda.