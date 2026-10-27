Caso Nancy Godoy: encontraron ropa quemada en la casa del capataz y se complica la situación de los acusados

Quiénes son los cinco imputados en la causa

En el expediente judicial hay cinco personas imputadas, con diferentes calificaciones legales según su presunta participación en los hechos investigados. Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados por presunto femicidio. En el caso de Zarza y Sandoval, la Justicia dispuso la prisión preventiva.

Por su parte, Rosa Leguizamón está acusada de homicidio simple, mientras que Ezequiel Bordón fue imputado por falso testimonio.

La causa se apoya en contradicciones entre relatos, el contenido de mensajes de teléfonos celulares secuestrados y versiones que no coinciden entre sí.