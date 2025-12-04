Caso Nora Dalmasso: avanza el enjuiciamiento de los tres fiscales que actuaron hasta 2019

Cómo sigue la causa por el crimen de Nora Dalmasso

Luego de que el viudo de Nora Dalmasso fuera imputado por contratar a un sicario para asesinar a la damnificada de 51 años y luego resultara absuelto en un juicio por jurados populares, el único sospechoso por el asesinato es Roberto Bárzola, de 45 años.

El sujeto fue señalado como el único autor del crimen tras pruebas de ADN que lo vincularon con rastros hallados en la habitación de Valentina Macarrón del country Villa Golf, en la ciudad de Río Cuarto, donde se concretó el femicidio de Nora.

Sin embargo, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación dictó su sobreseimiento por la prescripción del caso, pero Mussolini apeló esa resolución ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La querella consideró que la resolución no tiene en cuenta que el caso reviste “alto caudal probatorio” y, en octubre pasado, anunciaron que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, al tiempo en que consideraron acudir a instancias internacionales si es necesario.

En tanto, según el resultado de la autopsia, el asesino habría dejado marcas de sus dedos en el cuello de la mujer, a quien asfixió por compresión manual, además de haberla estrangulado con el lazo de su bata el 26 de noviembre de 2026.