Caso Nora Dalmasso: avanza el enjuiciamiento de los tres fiscales que actuaron hasta 2019
Se trata de Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, quienes en diferentes momentos entre 2007 y 2019 procesaron a personas que resultaron ser inocentes.
El Jurado de Enjuiciamiento admitió por unanimidad los pedidos de jury contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, quienes en diferentes momentos entre 2007 y 2019 investigaron el crimen de Nora Dalmasso.
Ahora, el fiscal federal Juan Manuel Delgado tiene 30 días para formular las acusaciones contra Di Santo, que participó de la causa entre 2007 y 2015 y ordenó las detenciones del pintor Gastón Zárate y de Facundo Macarrón, el hijo de la víctima; Miralles, interviniente entre 2016 y 2017 y sospechó del esposo, Marcelo Macarrón, y Pizarro, que intervino como fiscal entre 2017 y 2019, cuando se realizó el juicio en contra del viudo.
Reacciones de la familia de Nora Dalmasso
Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, confirmó que “el fiscal tiene 30 días para formular las acusaciones o puede presentar un informe si considera que no debe hacerse”.
Las acusaciones que pesan sobre los fiscales son por los delitos de mal desempeño y negligencia grave. “Estamos muy conformes con este avance”, agregó la letrada tras el fallo dictaminado este jueves en la provincia de Córdoba.
En tanto, Marcelo Macarrón expresó a medios televisivos cordobeses como Noticiero Doce: “Estamos muy contentos de llegar a esta instancia, es una gran noticia; es un granito más de arena para el pedido de justicia que hicimos durante 19 años… Esto es ganar una batalla y creo que queda mucho todavía”, sostuvo el viudo.
Cómo sigue la causa por el crimen de Nora Dalmasso
Luego de que el viudo de Nora Dalmasso fuera imputado por contratar a un sicario para asesinar a la damnificada de 51 años y luego resultara absuelto en un juicio por jurados populares, el único sospechoso por el asesinato es Roberto Bárzola, de 45 años.
El sujeto fue señalado como el único autor del crimen tras pruebas de ADN que lo vincularon con rastros hallados en la habitación de Valentina Macarrón del country Villa Golf, en la ciudad de Río Cuarto, donde se concretó el femicidio de Nora.
Sin embargo, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación dictó su sobreseimiento por la prescripción del caso, pero Mussolini apeló esa resolución ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La querella consideró que la resolución no tiene en cuenta que el caso reviste “alto caudal probatorio” y, en octubre pasado, anunciaron que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, al tiempo en que consideraron acudir a instancias internacionales si es necesario.
En tanto, según el resultado de la autopsia, el asesino habría dejado marcas de sus dedos en el cuello de la mujer, a quien asfixió por compresión manual, además de haberla estrangulado con el lazo de su bata el 26 de noviembre de 2026.
