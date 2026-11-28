El pico térmico se registra por la tarde, cuando la temperatura trepa a los 33 °C y el cielo pasa a estar parcialmente nublado, con vientos de 7 a 12 km/h del noreste (NE). Ya entrada la noche, el cielo sigue parcialmente nublado, con un leve descenso térmico hasta los 27 °C y viento de 7 a 12 km/h del sector norte (N).