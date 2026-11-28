Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 28 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada sumamente calurosa, donde el termómetro podría alcanzar -e incluso- superar los 30° C.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita este sábado 28 de noviembre una jornada con clima caluroso, con una amplitud térmica marcada por una mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 33°C, sin probabilidad de precipitaciones (0 %) a lo largo de todo el día.
Hacia la mañana, el panorama continúa despejado, mientras el termómetro asciende hasta los 26 °C y el viento mantiene su intensidad de 7 a 12 km/h desde el NO.
El pico térmico se registra por la tarde, cuando la temperatura trepa a los 33 °C y el cielo pasa a estar parcialmente nublado, con vientos de 7 a 12 km/h del noreste (NE). Ya entrada la noche, el cielo sigue parcialmente nublado, con un leve descenso térmico hasta los 27 °C y viento de 7 a 12 km/h del sector norte (N).
Cómo sigue el tiempo: el pronóstico para este domingo y lunes
Para quienes planifican actividades al aire libre durante el resto del fin de semana y el inicio de la próxima, las temperaturas se mantienen elevadas:
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Domingo: se espera una jornada con mínima de 22 °C y máxima de 33 °C, sosteniendo un ambiente caluroso tras el registro sabatino.
Lunes: el calor continúa sin tregua, con una mínima prevista en 23 °C y una máxima que volverá a ubicarse en 33 °C.
Recomendaciones ante el calor extremo en AMBA
Ante la vigencia de la alerta, el Ministerio de Salud recomienda mantener medidas preventivas para evitar golpes de calor y cuadros de deshidratación:
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Hidratación constante: aumentar el consumo de agua a lo largo del día sin esperar a tener sed, y evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar.
Exposición solar: evitar el sol directo en la franja horaria de mayor radiación, entre las 10 y las 16 horas.
Vestimenta y alimentación: utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros; priorizar comidas frescas como frutas y verduras, evitando ingestas abundantes.
Actividad física y cuidado de vulnerables: reducir el ejercicio intenso al aire libre, prestar especial atención a bebés, adultos mayores y personas con patologías previas, y asegurar agua fresca y sombra para las mascotas.
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