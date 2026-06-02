Susto en La Plata: una monja iba manejando y se le prendió fue el auto

Minutos después, una dotación de bomberos se hizo presente en el lugar para controlar el foco ígneo. La intervención de los efectivos permitió atender la emergencia, aunque el tránsito en la zona se mantuvo con la calzada reducida durante varios minutos, según informó El Día.

No se reportaron heridos como consecuencia del incendio vehicular en La Plata. Las causas que provocaron el desperfecto técnico en el motor del vehículo aún permanecen bajo investigación.

Se incendió una camioneta de reparto en San Isidro y las llamas alcanzaron a un auto estacionado

Una camioneta utilitaria que realizaba reparto de mercadería se incendió este lunes por la tarde en San Isidro. El fuego provocó importantes daños en el vehículo y también afectó a un automóvil que se encontraba estacionado en las inmediaciones.

Según el portal Que Pasa, el hecho ocurrió minutos después de las 14 horas, en la esquina de Roque Sáenz Peña y Acassuso.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron que el utilitario estaba envuelto por un incendio generalizado en el sector del motor, con propagación hacia el habitáculo y hacia un Renault Kwid que se encontraba estacionado junto a la camioneta.

Para controlar el fuego, el personal trabajó con dos líneas de alta presión y logró extinguir las llamas en poco tiempo, evitando que se extendieran a otros vehículos o estructuras cercanas.

La camioneta transportaba pañales y una vez sofocado el incendio, los bomberos descargaron la mercadería para verificar que no quedaran focos de calor que pudieran provocar una nueva combustión.

A pesar de la magnitud del siniestro y de los daños materiales ocasionados, no se registraron personas heridas.