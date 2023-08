Crimen en Castelar: detuvieron a un joven por el asesinato del comerciante

La hipótesis de los investigadores

Domingo Acosta tenía 58 años y fue asesinado a balazos delante de su esposa y su hijo resultó herido durante un robo en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón. Los tres integrantes de la familia que fue atacada habían llegado este martes a ese lugar tras haber pactado la compra de una auto por Facebook

Los investigadores creen que pudieron haber pactado la supuesta venta a pocas cuadras del Acceso Oeste para escapar rápidamente hacia la zona de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham.

Además, sospechan que el auto ofrecido por Marketplace era una Renault Sandero que estaba estacionada allí. Cristian, propietario del vehículo, le dijo a la prensa que recién se enteraba de esa situación y negó que estuviera a la venta.

Al parecer, el auto fue utilizado como “carnada” para engañar a las víctimas y así cometer el robo. “Me entero por ustedes que se usó el auto para planear una venta, traer una persona y cometer el delito”, sostuvo el hombre que vive a la vuelta.

Cristian agregó que luego de que terminó de comer con su familia se escucharon gritos y disparos, por lo que se quedó adentro de su casa.

“Pasaron dos minutos, se escucha la policía, me acerco para ver más que nada por el auto, se escuchaba mucha gente y vengo a ver el auto y veo toda la escena. Llamé al 911 para pedir una ambulancia y me fui adentro con mi nene porque no había nada para hacer”, explicó.