Hidrovía: piden suspender la licitación tras denuncias por "documentación falsa"

Según la denuncia, ni la ONU ni la UNCTAD han reconocido la autoría de dicho informe, el cual resulta clave para justificar el pliego licitatorio.

Alertas ambientales y soberanía nacional

Más allá de la sospecha de fraude documental, el proyecto de Taiana advierte sobre las consecuencias estratégicas de la Licitación N° 1/2025. Por un lado está el riesgo Ecológico, ya que se cuestiona la falta de estudios de impacto ambiental ante la intención de profundizar el calado del río hasta los 44 pies, lo que podría afectar el acceso al agua potable, los sistemas cloacales y la fauna de las provincias ribereñas.

Además, el diputado criticó la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, lo que resta federalismo y capacidad de fiscalización estatal sobre la principal ruta de exportación agroindustrial.

También se objeta un esquema de tarifas que garantizaría ingresos mínimos a la empresa concesionaria, trasladando los riesgos a los productores argentinos.

La presentación ante la PIA, impulsada por la firma DTA Engenharia (con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat) y apoyada por la Comisión Canal Magdalena, sugiere un posible favorecimiento a empresas extranjeras, mencionando específicamente a la firma belga Jan De Nul.

El ingeniero José María Lojo, uno de los denunciantes, fue tajante: "Es urgente detener el proceso para evitar que se consumen delitos en perjuicio de los productores y consumidores argentinos". Para Taiana, continuar con la licitación bajo estas sospechas compromete la transparencia institucional y la soberanía fluvial del país por las próximas décadas.