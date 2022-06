Castelar: lo ataron para robarle pero se soltó y persiguió a los ladrones

Fuentes policiales informaron que los delincuentes entraron a un pet shop llamado "Rincón Animal" haciéndose pasar por clientes y luego amenazaron al dueño, llamado Facundo, con un arma que puede o no haber sido de juguete.

asalto centro castelar

"En ese momento me pasaron muchas cosas por la cabeza. Lo que pasó es que entran dos personas a mi local para pedirme una bolsa de piedras sanitarias, los atiendo y una de ellas me dice que era un asalto", relató Facundo al canal Telefé.

"Uno de ellos me dice 'dame toda la plata' y le entrego $ 15.000 que tenía, un reloj, una cadenita y mi teléfono. Me llevan a los empujones al baño, donde me atan con precintos y escapan. Ahí yo me desato porque tenía una mano sola atada y los salgo a correr por la calle. Al que agarro era mayor y me le tiro encima. pero el otro retrocede y me apunta con un arma y se van corriendo", agregó el comerciante.

"Las armas creo que eran de juguete y uno le decía al otro 'tirale, tirale'", agregó.

Los voceros policiales explicaron que la víctima logró instantes después liberarse y salió a perseguir a los ladrones, se abalanzó sobre uno y trató de inmovilizarlo, aunque el cómplice lo amenazó con el arma y logró así que que ambos escaparan.

La investigación del hecho se encuentra a cargo de personal de la comisaría séptima de Castelar y de la fiscalía de turno de Morón.