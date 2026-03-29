Un colectivo y un patrullero chocaron en Constitución y destruyeron una pizzería

Embed - FUERTE CHOQUE entre un PATRULLERO y un COLECTIVO en SAN CRISTÓBAL

Su esposa, también dueña del local, relató el momento en que se enteraron del accidente: “Nos avisó un amigo que es taxista, pasó por el lugar y nos dijo ‘tenés un auto adentro’. Somos cinco trabajando, todo familiar. Tenemos un hijo que trabaja acá también”.