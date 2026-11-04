Tragedia en Catamarca: un trabajador murió ahogado en un aljibe y otro lucha por su vida
Ocurrió mientras realizaban tareas de limpieza en una finca rural. El otro hombre sufrió un grave cuadro de asfixia y descompensación.
Un trabajador de 43 años murió ahogado dentro de un aljibe con una profundidad aproximada de ocho metros mientras realizaba tareas de limpieza en una finca rural de la provincia de Catamarca. Su compañero sufrió un grave cuadro de asfixia y descompensación, y permanece internado.
El trágico episodio ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 16, en una finca rural situada en el paraje La Suerte, al sudeste de Recreo, en el departamento La Paz.
Hasta allí habían llegado Ricardo Fabián Roldán y su compañero, de apellido Herrera, para efectuar tareas de limpieza y mantenimiento de un aljibe de unos ocho metros de profundidad, situado en el interior del establecimiento rural La Buena Estrella.
Cómo fue la secuencia previa al desenlace fatal en una finca de Catamarca
Ambos hombres, de 43 y 40 años habían descendido hasta el depósito de agua cuando, por motivos que son materia de investigación, quedaron atrapados en el interior del pozo.
Según los primeros testimonios recogidos por la Policía local, otros empleados del establecimiento rural advirtieron la situación y descendieron para rescatar a los dos operarios.
Ambos fuero trasladados en un vehículo particular hasta el Hospital Zonal Dr. Liborio Forte de Recreo, donde Roldán ingresó ya sin signos vitales. Herrera, por su parte, sufrió un grave cuadro de asfixia y descompensación, por lo que fue interando en terapia intensiva, donde permanecía con pronóstico reservado.
La finca está ubicada en una zona rural de difícil acceso, a casi 40 kilómetros de la ciudad de Recreo, por lo que distancia entre el establecimiento rural y el hospital local fue uno de los elementos que marcaron las primeras horas de la emergencia.
Investigan las circunstancias en las que ocurrió la tragedia
Las circunstancias en las que Roldán y Herrera quedaron atrapados en el interior del aljibe son investigadas por la fiscal Jorgelina Sobh, titular de Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial.
La muerte de Roldán fue atribuida en principio a asfixia por sumersión, aunque la causa precisa del fallecimiento deberá ser determinada mediante la autopsia ordenada por la Justicia.
Como parte de las primeras medidas para reconstruir la secuencia del accidente y establecer qué ocurrió durante los trabajos que realizaban en la finca, la fiscal ordenó el traslado del cuerpo para que se llevara a cabo una autopsia. Además, solicitó la preservación de la escena mediante una consigna policial y una inspección ocular del predio con peritajes técnicos en el interior del aljibe.
La autopsia, que comenzó cerca de las 23 y estuvo a cargo de un médico forense de la ciudad santiagueña de Frías, será clave para determinar con precisión la causa de muerte de Roldán y aportar elementos para establecer si existieron factores previos que incidieron en el desenlace.
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