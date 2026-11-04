Tragedia en Catamarca: un trabajador murió ahogado en un aljibe y otro lucha por su vida

Hospital Zonal Dr. Liborio Forte de Recreo, Catamarca

Ambos fuero trasladados en un vehículo particular hasta el Hospital Zonal Dr. Liborio Forte de Recreo, donde Roldán ingresó ya sin signos vitales. Herrera, por su parte, sufrió un grave cuadro de asfixia y descompensación, por lo que fue interando en terapia intensiva, donde permanecía con pronóstico reservado.

La finca está ubicada en una zona rural de difícil acceso, a casi 40 kilómetros de la ciudad de Recreo, por lo que distancia entre el establecimiento rural y el hospital local fue uno de los elementos que marcaron las primeras horas de la emergencia.

Investigan las circunstancias en las que ocurrió la tragedia

Las circunstancias en las que Roldán y Herrera quedaron atrapados en el interior del aljibe son investigadas por la fiscal Jorgelina Sobh, titular de Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial.

La muerte de Roldán fue atribuida en principio a asfixia por sumersión, aunque la causa precisa del fallecimiento deberá ser determinada mediante la autopsia ordenada por la Justicia.

Como parte de las primeras medidas para reconstruir la secuencia del accidente y establecer qué ocurrió durante los trabajos que realizaban en la finca, la fiscal ordenó el traslado del cuerpo para que se llevara a cabo una autopsia. Además, solicitó la preservación de la escena mediante una consigna policial y una inspección ocular del predio con peritajes técnicos en el interior del aljibe.

La autopsia, que comenzó cerca de las 23 y estuvo a cargo de un médico forense de la ciudad santiagueña de Frías, será clave para determinar con precisión la causa de muerte de Roldán y aportar elementos para establecer si existieron factores previos que incidieron en el desenlace.