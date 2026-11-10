Conmoción en Bragado por un crimen atroz: audios, un presunto robo y un cuerpo desmembrado

La principal hipótesis

Una cámara registró a dos hombres forcejeando con la presunta víctima. Video: Facebook/ Escrache de Bragado

La investigación del caso, a cargo de la ayudante fiscal de Bragado, Virginia Pérez, fue activada en un primer momento a partir de una denuncia por averiguación de paradero. El hallazgo del cuerpo, sumado a los elementos probatorios, modificó el curso hacia un homicidio.

Desde que se denunció la desaparición de Caraballo, los investigadores trabajaron sobre la posibilidad de que hubiera sido víctima de un ataque.

Una de las principales hipótesis apunta a un conflicto previo por el presunto robo de herramientas en una vivienda usurpada de la calle Parodi, ubicada en el barrio Colonia de Mechita.

De acuerdo con esa hipótesis, Caraballo habría sustraído los elementos a sus propios compañeros de vivienda.

Dos personas demoradas

Hasta el momento, la causa cuenta con dos personas demoradas. Se trata de dos sujetos vinculados al entorno de la víctima, quienes ya fueron trasladados a Mercedes para prestar declaración indagatoria.

En tanto, la fiscal Pérez confirmó al mencionado medio que el informe preliminar de la autopsia corrobora que las lesiones padecidas por Carabello coincidente con elementos secuestrados durante un allanamiento en la vivienda así como también con testimonios recavados durante la investigación.