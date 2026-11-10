Conmoción en Bragado por un crimen atroz: audios, un presunto robo y un cuerpo desmembrado
La búsqueda de un joven de 27 años culminó con el macabro hallazgo de un cuerpo dentro de un canal. Hay dos sospechosos detenidos.
La búsqueda de Ezequiel Caraballo, un joven de 27 años que estaba desaparecido desde el sábado en el partido bonaerense de Bragado, tuvo un desenlace estremecedor el lunes cuando encontraron un cuerpo desmembrado en un canal de la zona. Por el hecho hay dos detenidos.
El estremecedor hallazgo del cuerpo
El hallazgo de los restos se produjo alrededor de las 14 en el canal República de Italia, también llamado Canal Cafiero, donde se activó un fuerte operativo de rastrillaje a partir del surgimiento de distintos elementos probatorios, entre ellos un audio que daba cuenta de un crimen violento.
El cuerpo apareció aproximadamente seis kilómetros aguas abajo del lugar donde se habían concentrado las primeras tareas. Una de las hipótesis que ahora intentan reconstruir los investigadores sostiene que habría sido arrojado al canal a unos diez kilómetros del punto donde finalmente fue encontrado.
En el despliegue trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti. Los equipos habían comenzado los rastrillajes en un sector diferente del curso de agua, pero ampliaron el radio de búsqueda hasta localizar los restos.
Uno de los aspectos más estremecedores del hecho es que, según publicó el sitio Bragado Informa, al cuerpo le faltaban las extremidades inferiores. Esto refuerza la veracidad del audio de WhatsApp que se viralizó el fin de semana en Mechita.
La principal hipótesis
La investigación del caso, a cargo de la ayudante fiscal de Bragado, Virginia Pérez, fue activada en un primer momento a partir de una denuncia por averiguación de paradero. El hallazgo del cuerpo, sumado a los elementos probatorios, modificó el curso hacia un homicidio.
Desde que se denunció la desaparición de Caraballo, los investigadores trabajaron sobre la posibilidad de que hubiera sido víctima de un ataque.
Una de las principales hipótesis apunta a un conflicto previo por el presunto robo de herramientas en una vivienda usurpada de la calle Parodi, ubicada en el barrio Colonia de Mechita.
De acuerdo con esa hipótesis, Caraballo habría sustraído los elementos a sus propios compañeros de vivienda.
Dos personas demoradas
Hasta el momento, la causa cuenta con dos personas demoradas. Se trata de dos sujetos vinculados al entorno de la víctima, quienes ya fueron trasladados a Mercedes para prestar declaración indagatoria.
En tanto, la fiscal Pérez confirmó al mencionado medio que el informe preliminar de la autopsia corrobora que las lesiones padecidas por Carabello coincidente con elementos secuestrados durante un allanamiento en la vivienda así como también con testimonios recavados durante la investigación.
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