Río Negro: autorizaron a una pareja a usar a sus mascotas como testigos de casamiento

La historia de las mascotas que serán testigos de un casamiento en Río Negro

Las cinco mascotas de la pareja, Nina, Kiki, Malú, Benito y Tina, tendrán un lugar destacado durante la boda y ocuparán los asientos principales de la ceremonia. Todos llegaron a la familia a través de historias de rescate y adopción.

Kiki es una perra de raza galgo, de seis años que Luna rescató cuando era cachorra, mientras que Malú fue adoptada por Gabriel con apenas 45 días de vida. Benito, un perro mestizo tricolor de aproximadamente diez años, fue encontrado en situación de calle por la pareja. Tina, de doce años, también llegó a la casa por sus propios medios. Apareció un 16 de junio, durante un partido de la Selección argentina. Aunque inicialmente la resguardaron con la intención de encontrar a su familia, nadie la reclamó y decidieron adoptarla.

Nina, por su parte, es una gata de un año que llegó después de atravesar una situación de extrema vulnerabilidad. Estará presente en el Registro Civil provincial.

La familia también estuvo integrada por Simón, otro perro rescatado por la pareja, que murió en abril de 2025 tras recibir atención veterinaria y cuidados especiales.