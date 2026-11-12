Río Negro: autorizaron a una pareja a usar a sus mascotas como testigos de casamiento
La boda tendrá lugar en Cipolletti y contará con la presencia de las cinco mascotas de los novios.
Una pareja de la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro, fue autorizada por el Registro Civil a usar a sus cinco mascotas, cuatro perros y una gata, como testigos de casamiento. Es el segundo caso que se registra en Argentina.
El casamiento se realizará este sábado 14 de noviembre, mediante la Delegación Primera del Registro Civil de Cipolletti, a cargo de la jueza Erika Araneda.
Los novios, Luna San Martín y Gabriel Hernández, decidieron que fuera sus mascotas los testigos de casamiento en lugar de amigos o familiares, como es habitual.
En esta oportunidad, el Registro Civil de la provincia de Río Negro autorizó que las mascotas participen como testigos de honor a modo de una figura simbólica. Esto significa que el acto no tendrá validez como testigos legales ni reemplazarán las firmas humanas obligatorias para formalizar el matrimonio civil.
A su vez, la pareja propuso que al momento de la firma simbólica se utilice una especie de tinta no tóxica y apta para animales, para que los animales puedan dejar las huellas de sus patas en un documento complementario durante la celebración.
La historia de las mascotas que serán testigos de un casamiento en Río Negro
Las cinco mascotas de la pareja, Nina, Kiki, Malú, Benito y Tina, tendrán un lugar destacado durante la boda y ocuparán los asientos principales de la ceremonia. Todos llegaron a la familia a través de historias de rescate y adopción.
Kiki es una perra de raza galgo, de seis años que Luna rescató cuando era cachorra, mientras que Malú fue adoptada por Gabriel con apenas 45 días de vida. Benito, un perro mestizo tricolor de aproximadamente diez años, fue encontrado en situación de calle por la pareja. Tina, de doce años, también llegó a la casa por sus propios medios. Apareció un 16 de junio, durante un partido de la Selección argentina. Aunque inicialmente la resguardaron con la intención de encontrar a su familia, nadie la reclamó y decidieron adoptarla.
Nina, por su parte, es una gata de un año que llegó después de atravesar una situación de extrema vulnerabilidad. Estará presente en el Registro Civil provincial.
La familia también estuvo integrada por Simón, otro perro rescatado por la pareja, que murió en abril de 2025 tras recibir atención veterinaria y cuidados especiales.
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