Cataratas del Iguazú: reabren Circuito Garganta del Diablo con protocolos por el incremento en el caudal
Tras días con cierres preventivos por una crecida extraordinaria, el Parque Nacional Iguazú confirmó la habilitación del paseo principal desde este lunes.
El corazón de la provincia de Misiones respira aliviado. En medio de la temporada alta de vacaciones de invierno, y tras haber encendido todas las alarmas cuando el caudal del río Iguazú llegó a multiplicarse por cinco en comparación con su promedio histórico, las autoridades tomaron una decisión largamente esperada por los turistas.
Tras realizar un monitoreo constante y constatar la estabilización del caudal en 6.370 metros cúbicos por segundo, la administración del Parque Nacional Iguazú —en conjunto con la concesionaria del Área Cataratas, Iguazú Argentina S.A.— informó que a partir de este lunes 27 de julio a las 08:00 horas quedará formalmente reabierto el emblemático Circuito Garganta del Diablo.
El saldo de la crecida y el protocolo de seguridad
El principal atractivo del parque se encontraba inhabilitado desde el pasado miércoles 22 de julio, momento en el que las intensas lluvias caídas río arriba provocaron una repentina y violenta crecida que obligó a activar los mecanismos de emergencia.
Desde la intendencia del parque destacaron que estas restricciones temporales se toman de manera inmediata siguiendo estrictos protocolos preventivos, con el único objetivo de garantizar la seguridad tanto de los miles de visitantes que llegan al país como de las personas que desempeñan tareas cotidianas en el área protegida.
Asimismo, extendieron un agradecimiento especial a los medios de comunicación y a la comunidad por la difusión responsable de los partes oficiales durante los días que duró la restricción.
Con la habilitación total de sus pasarelas, las Cataratas del Iguazú se preparan ahora para recibir a los turistas que transitan la recta final de las vacaciones de invierno, ofreciendo un espectáculo natural imponente y con un caudal de agua que promete dejar sin aliento a todos los visitantes.
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