Causa Propofest: Tati Lanusse y Boveri pidieron que se revoque su procesamiento por falta de pruebas

Además señalaron que los testimonios en su contra se apoyan en “comentarios de terceros” y “percepciones personales”. Incluso, algunos declarantes admitieron que sus dichos provenían de lo que escucharon de otras personas, muchas de ellas ajenas al hospital, y reconocieron que las médicas residentes siempre trabajan bajo supervisión.

Otros testigos solo manifestaron “sospechas” sobre el estado anímico de Lanusse, pero aclararon que jamás la vieron consumir sustancias ni detectaron faltantes de medicación. El testimonio de su amiga Chantal Leclercq se refirió a situaciones privadas, alejadas del ámbito hospitalario.

El contexto de la investigación

La causa "Propofest" cobró relevancia pública no solo por el presunto robo de medicamentos, sino por su vinculación con investigaciones laterales sobre el fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar. La defensa de Lanusse insistió en que el magistrado rechazó citar a médicos y psicólogos que podrían haber demostrado que su defendida no posee consumos problemáticos ni conductas compatibles con los delitos atribuidos.

Por el momento, la Cámara de Apelaciones deberá decidir si mantiene el procesamiento de los profesionales o si hace lugar al pedido de revocación total y reducción del embargo, en un caso que sacude el ámbito médico del Hospital Italiano.