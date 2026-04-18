Causa Propofest: Tati Lanusse y Boveri pidieron que se revoque su procesamiento por falta de pruebas
Además, denunciaron como arbitrario el embargo de más de $30 millones dictado por el juez Javier Sánchez Sarmiento, argumentando que el propio hospital negó la existencia de faltantes de medicación.
La causa que investiga el presunto desvío de insumos hospitalarios (como propofol y fentanilo) para su uso en fiestas clandestinas atraviesa una etapa de definiciones judiciales. Los abogados de Delfina “Fini” Lanusse y Hernán Boveri atacaron con dureza la resolución del juez Sánchez Sarmiento, calificando la imputación de "prematura y conjetural".
Los letrados de Lanusse sostuvieron que no existen pruebas directas en su contra y calificaron de “arbitrario” el embargo de $30.929.520 que dictó el juez Javier Sánchez Sarmiento.
En el escrito, la defensa cuestionó que el magistrado rechazó pedidos clave, como la citación de médicos y psicólogos que, según los letrados, podrían haber demostrado la inexistencia de consumo problemático de sustancias y “la imposibilidad material de las conductas que se le atribuyen a Lanusse”.
Según el recurso, el procesamiento de Lanusse se basó en testimonios “de oídas” y “apreciaciones subjetivas”, sin una reconstrucción concreta de tiempo, modo y lugar.
Los abogados remarcaron que no hay ningún testigo que haya visto a Lanusse sustraer medicación ni retirar fármacos de manera irregular.
Además señalaron que los testimonios en su contra se apoyan en “comentarios de terceros” y “percepciones personales”. Incluso, algunos declarantes admitieron que sus dichos provenían de lo que escucharon de otras personas, muchas de ellas ajenas al hospital, y reconocieron que las médicas residentes siempre trabajan bajo supervisión.
Otros testigos solo manifestaron “sospechas” sobre el estado anímico de Lanusse, pero aclararon que jamás la vieron consumir sustancias ni detectaron faltantes de medicación. El testimonio de su amiga Chantal Leclercq se refirió a situaciones privadas, alejadas del ámbito hospitalario.
El contexto de la investigación
La causa "Propofest" cobró relevancia pública no solo por el presunto robo de medicamentos, sino por su vinculación con investigaciones laterales sobre el fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar. La defensa de Lanusse insistió en que el magistrado rechazó citar a médicos y psicólogos que podrían haber demostrado que su defendida no posee consumos problemáticos ni conductas compatibles con los delitos atribuidos.
Por el momento, la Cámara de Apelaciones deberá decidir si mantiene el procesamiento de los profesionales o si hace lugar al pedido de revocación total y reducción del embargo, en un caso que sacude el ámbito médico del Hospital Italiano.
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