Escándalo con propofol: Hernán Boveri y Delfina Lanusse fueron inhabilitados para ejercer como médicos

Para la fiscalía, ambos habrían aprovechado su posición estratégica en el área de anestesiología para vulnerar los controles de stock del hospital.

Tanto Boveri como Lanusse tienen ahora prohibida la salida del país y fueron embargados. En el caso del anestesista, el embargo es por $70 millones y en el de la exresidente del Italiano por $30 millones.

Según la hipótesis que se investiga, ambos habrían extraído medicamentos que requieren una custodia estricta, tales como el Propofol, un potente agente hipnótico de corta duración, para derivarlos a la utilización particular en “fiestas recreativas”.

El caso salió a la luz tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar, ocurrida en su departamento del barrio porteño de Palermo. Lanusse fue vista saliendo del lugar junto a otra médica residente, Chantal “Tati” Leclercq, quien también fue imputada por fraudulenta, ya que se sospecha que habría sustraído medicamentos del Hospital Rivadavia, donde realizaba su especialización en anestesiología.