Escándalo con propofol: Hernán Boveri y Delfina Lanusse fueron inhabilitados para ejercer como médicos
El anestesista y la residente están procesados en la causa por el robo de propofol en el Hospital Italiano.
El anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina “Fini” Lanusse fueron inhabilitados para ejercer como médicos luego de que la Justicia los procesara por administración fraudulenta en el marco de la causa que investiga el robo de propofol en el Hospital Italiano.
La inhabilitación a Boveri y Fini Lanusee figura en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino así como también en el Registro de Profesionales de la Salud (REFEPS). En el caso del anestesiólogo, se especifica su prohibición para ejercer la medicina en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, la inhabilitación de la residente solo rige para el territorio porteño.
El estado de la matrícula en la ficha personal de Boveri indica: "No autorizado a ejercer (Sanción inhabilitante temporal (Administrativa/Tribunal de Ética))". La medida fue emitida por el Colegio de Médicos Distrito V para la matrícula 450190 en provincia de Buenos Aires y por el Minsiterio de Salud de la Nación para la matrícula 120890 en la Ciudad.
Por su parte, en la ficha personal de Fini Lanusse, con matrícula 18970, figura la misma leyenda, pero solamente para el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Fini Lanusse y Hernán Boveri, procesados, embargados e inhabilitados
El juez Javier Sánchez Sarmiento imputó formalmente al anestesista Boveri y a la residente Lanusse por el delito de administración fraudulenta, estableciendo no solo el procesamiento sino también medidas cautelares severas para garantizar la sujeción de los imputados al proceso. Amos están involucrados en el desvío de fármacos de alta peligrosidad para ser utilizados con fines “recreativos”.
Para la fiscalía, ambos habrían aprovechado su posición estratégica en el área de anestesiología para vulnerar los controles de stock del hospital.
Tanto Boveri como Lanusse tienen ahora prohibida la salida del país y fueron embargados. En el caso del anestesista, el embargo es por $70 millones y en el de la exresidente del Italiano por $30 millones.
Según la hipótesis que se investiga, ambos habrían extraído medicamentos que requieren una custodia estricta, tales como el Propofol, un potente agente hipnótico de corta duración, para derivarlos a la utilización particular en “fiestas recreativas”.
El caso salió a la luz tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar, ocurrida en su departamento del barrio porteño de Palermo. Lanusse fue vista saliendo del lugar junto a otra médica residente, Chantal “Tati” Leclercq, quien también fue imputada por fraudulenta, ya que se sospecha que habría sustraído medicamentos del Hospital Rivadavia, donde realizaba su especialización en anestesiología.
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