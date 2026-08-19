Nick Kyrgios fue suspendido tras dar positivo por cocaína: "No voy a poner excusas"

También pidió disculpas a su entorno y, especialmente, a los jóvenes que siguen su carrera. “Pido perdón a mis seguidores, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí. Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen. Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo. No voy a poner excusas, pero quiero explicar el contexto”, manifestó.

El jugador también vinculó el episodio con las dificultades que atravesó durante los últimos años. Las lesiones y los problemas físicos tuvieron un impacto importante en su continuidad dentro del circuito y, según explicó, también afectaron su estado anímico.

Una carrera en el tenis marcada por las lesiones

A los 31 años, Kyrgios atraviesa una etapa muy diferente de aquella en la que llegó a ocupar uno de los primeros lugares del ranking mundial. Su mejor posición fue el 13° puesto, alcanzado en octubre de 2016, cuando comenzaba a consolidarse como uno de los tenistas más talentosos y polémicos del circuito. Las lesiones, sin embargo, condicionaron fuertemente su trayectoria durante las últimas temporadas.

La falta de continuidad provocó que descendiera hasta el puesto 919 del ranking ATP y que sus apariciones en los principales torneos fueran cada vez menos frecuentes. En su mensaje, el australiano explicó que ese proceso tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de lo deportivo. Según contó, las lesiones le habían pasado “una factura enorme, tanto física como mentalmente” y aceptar la posibilidad de que su carrera estuviera llegando a su final fue especialmente difícil.

“Siempre he dicho que yo no elegí el tenis, fue el tenis el que me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar. A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice”, reconoció.

¿Qué puede pasar ahora?

La suspensión provisional le impide competir y participar de actividades oficiales mientras avanza el procedimiento. Tiene la posibilidad de apelar la decisión, aunque hasta el momento no había presentado una apelación. El australiano explicó que este episodio también lo llevó a tomar distancia de la exposición pública.

En ese sentido, anunció que permanecerá alejado de las redes sociales y del contacto permanente con el exterior durante un período de 28 días. Según sus propias palabras, la sanción le permitió “darse cuenta de la realidad” y concentrarse en recuperar estabilidad.

“Me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me centro en recuperarme. Pido que se respete mi privacidad durante ese tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia. Lo siento. Trabajaré duro y volveré mejor que antes”, concluyó.