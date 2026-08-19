Un nene de 2 años llevó al jardín 71 envoltorios de cocaína y la madre fue detenida
El hecho sucedió en un jardín da la ciudad de Córdoba. Según sostuvo la mujer, las drogas eran el medio con el que mantenía a sus hijos menores.
Una mujer fue detenida luego de que la maestra de su hijo de dos años descubriese que el nene había llevado 71 envoltorios de cocaína escondidos en un monedero al jardín y diera aviso a la Policía. La mujer fue atrapada cuando volvió a retirar al menor y exigió que le devuelvan la droga, a lo que las docentes se negaron.
Todo sucedió este martes 18 de agosto en un Centro de Cuidado Infantil que se encuentra en el barrio Ampliación Cabildo, en la zona sur de Córdoba capital: en ese lugar, una mujer dejó a sus dos hijos, un nene de 2 años y una nena de 3.
La docente del niño vio como éste intentaba abrir, en el aula, un monedero que llevaba, y cuando lo logró, adentro podían verse pequeños paquetes que contenían una sustancia blanca. Sospechando que se trataba de droga, la maestra llamó al 911 y a la Secretaría de Salud y Desarrollo de Córdoba.
A partir de esto, el personal del establecimiento activó el resguardo del objeto y dio aviso a las autoridades. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el jardín se comunicó de inmediato con el servicio de emergencias 911 y también notificó a la Secretaría de Salud y Desarrollo ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes. Minutos más tarde, la mujer volvió al establecimiento para reclamar el objeto que había perdido.
Durante ese intercambio la mujer exigió que le devolvieran el monedero y habría dicho que se trataba de algo “con lo que sustentaba a sus hijos menores”. En ese momento, las docentes se negaron a entregarle el objeto y aguardaron la llegada de los agentes.
Poco después, la mujer se retiró del sitio junto con el nene de dos años. Más tarde, volvió acompañada por su madre, abuela de los chicos, para retirar a la niña de tres años que permanecía en otra sala. Para entonces, el personal policial ya se encontraba en el centro infantil.
La verificación de la sustancia quedó a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó pruebas de campo sobre los paquetes secuestrados. El resultado confirmó que se trataba de cocaína y tras el conteo oficial, se hallaron 71 envoltorios.
En tanto, la madre de los menores fue aprehendida y quedó a disposición de la justicia acusada de delitos vinculados a la Ley 23.737.
En cuanto a los nenes, la Policía informó que ambos niños quedaron bajo la guarda y el cuidado de su abuela, quien se hizo cargo de ellos en el mismo jardín en el que los había dejado su mamá.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario