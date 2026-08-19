Un nene de 2 años llevó al jardín 71 envoltorios de cocaína y la madre fue detenida

Poco después, la mujer se retiró del sitio junto con el nene de dos años. Más tarde, volvió acompañada por su madre, abuela de los chicos, para retirar a la niña de tres años que permanecía en otra sala. Para entonces, el personal policial ya se encontraba en el centro infantil.

La verificación de la sustancia quedó a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó pruebas de campo sobre los paquetes secuestrados. El resultado confirmó que se trataba de cocaína y tras el conteo oficial, se hallaron 71 envoltorios.

En tanto, la madre de los menores fue aprehendida y quedó a disposición de la justicia acusada de delitos vinculados a la Ley 23.737.

En cuanto a los nenes, la Policía informó que ambos niños quedaron bajo la guarda y el cuidado de su abuela, quien se hizo cargo de ellos en el mismo jardín en el que los había dejado su mamá.