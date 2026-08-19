El comunicado de Nick Kyrgios tras la suspensión por el doping positivo de cocaína
El tenista australiano publicó un extenso comunicado después de ser suspendido provisionalmente y explicó el difícil momento personal que atraviesa.
Nick Kyrgios decidió hablar públicamente después de que se conociera su positivo por cocaína en un control antidopaje realizado en Mallorca y aseguró que quería que la noticia fuera comunicada primero por él. El tenista australiano, actualmente en el puesto 919 del ranking ATP, reconoció el consumo, asumió la responsabilidad y pidió disculpas a sus familiares, seguidores, patrocinadores y, especialmente, a los chicos que lo tienen como referente.
El caso representa uno de los episodios más delicados de la carrera del jugador de 31 años. Fue suspendido provisionalmente después de que una muestra tomada el 22 de junio detectara benzoilecgonina, un metabolito asociado a la cocaína. El resultado fue confirmado posteriormente, el 17 de julio, por un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje.
La suspensión comenzó el 4 de agosto y, de acuerdo con las normas antidopaje, la detección de la sustancia durante una competencia activa una suspensión provisional obligatoria. El reglamento contempla, de todos modos, la posibilidad de que una eventual sanción pueda reducirse si se determina que el consumo ocurrió fuera de competencia. En medio de este escenario, decidió publicar su propio mensaje para explicar lo sucedido y también el contexto personal que, según reconoció, atraviesa desde hace tiempo.
“Cometí un error enorme”: la carta de Nick Kyrgios
“Quería que escucharan esto de mí primero”, comenzó el australiano en su comunicado antes de referirse directamente al resultado del control. “Hace poco fallé un control antidopaje en Mallorca después de dar positivo por cocaína. Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad por ello”, escribió Kyrgios, quien evitó responsabilizar a terceros por lo ocurrido.
El tenista también dirigió sus disculpas a las personas que forman parte de su entorno: “Quiero pedirles disculpas a mis fanáticos, a mi familia, a mis sponsors y a todas las personas cercanas a mí”, expresó. Sin embargo, hizo especial énfasis en los jóvenes que siguen su carrera y que pueden tomarlo como una referencia dentro y fuera de las canchas. “Por encima de todo, les pido perdón a los chicos que me siguen. Sé el ejemplo que esto representa y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo”, manifestó.
Kyrgios dejó en claro que no pretende utilizar las dificultades que atravesó como una justificación para explicar su conducta. “No voy a poner excusas, pero sí quiero dar algo de contexto sobre el momento que estoy atravesando”, señaló.
Las lesiones y el posible final de su carrera
En la segunda parte del comunicado, el australiano habló de una etapa particularmente complicada desde el punto de vista físico y emocional. Las lesiones condicionaron su continuidad durante los últimos dos años y provocaron que su carrera quedara muy lejos del nivel que había mostrado durante sus mejores temporadas.
“Los últimos dos años de lesiones tuvieron un enorme impacto en mí, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no pudo hacer lo que mi cabeza esperaba de él, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera fue más difícil de lo que jamás imaginé”, explicó.
Kyrgios llegó a ocupar el puesto número 13 del ranking mundial en octubre de 2016 y durante varios años fue considerado uno de los jugadores más talentosos y carismáticos del circuito. Sin embargo, los problemas físicos le impidieron sostener la continuidad necesaria para mantenerse en los primeros lugares. Actualmente aparece en el puesto 919 del ranking ATP y su futuro profesional es una incógnita.
El australiano reconoció que abandonar el tenis, una actividad que estuvo presente durante prácticamente toda su vida, representa uno de los procesos más difíciles que tuvo que afrontar. “Siempre dije que yo no elegí al tenis: el tenis me eligió a mí. Pero soltar algo que fue toda mi vida es una de las cosas más difíciles que me tocó afrontar. Por momentos me sentí impotente y solo”, contó. De todas maneras, fue contundente al remarcar que ese contexto no justifica el resultado que arrojó el control antidopaje. “Nada de eso justifica lo que hice”, afirmó.
Kyrgios se alejará de las redes durante 28 días
En el cierre de su mensaje, el australiano aseguró que el episodio le sirvió como un llamado de atención y anunció que se retirará temporalmente de la exposición pública. “Sin embargo, lo positivo es que esto me dio un llamado de atención. Durante los próximos 28 días voy a alejarme de las redes sociales y de la vida pública para concentrarme en ponerme bien”, explicó.
El tenista también pidió respeto por su intimidad y la de sus familiares mientras atraviesa este período. “Les pido que respeten mi privacidad durante este tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia”, escribió. Finalmente, Kyrgios volvió a asumir la responsabilidad por lo sucedido y aseguró que trabajará para recuperarse. “Lo siento. Voy a hacer el trabajo necesario y volveré mejor”, concluyó.
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