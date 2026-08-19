El comunicado de Nick Kyrgios tras la suspensión por el doping positivo de cocaína

Kyrgios dejó en claro que no pretende utilizar las dificultades que atravesó como una justificación para explicar su conducta. “No voy a poner excusas, pero sí quiero dar algo de contexto sobre el momento que estoy atravesando”, señaló.

Las lesiones y el posible final de su carrera

En la segunda parte del comunicado, el australiano habló de una etapa particularmente complicada desde el punto de vista físico y emocional. Las lesiones condicionaron su continuidad durante los últimos dos años y provocaron que su carrera quedara muy lejos del nivel que había mostrado durante sus mejores temporadas.

“Los últimos dos años de lesiones tuvieron un enorme impacto en mí, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no pudo hacer lo que mi cabeza esperaba de él, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera fue más difícil de lo que jamás imaginé”, explicó.

Kyrgios llegó a ocupar el puesto número 13 del ranking mundial en octubre de 2016 y durante varios años fue considerado uno de los jugadores más talentosos y carismáticos del circuito. Sin embargo, los problemas físicos le impidieron sostener la continuidad necesaria para mantenerse en los primeros lugares. Actualmente aparece en el puesto 919 del ranking ATP y su futuro profesional es una incógnita.

El australiano reconoció que abandonar el tenis, una actividad que estuvo presente durante prácticamente toda su vida, representa uno de los procesos más difíciles que tuvo que afrontar. “Siempre dije que yo no elegí al tenis: el tenis me eligió a mí. Pero soltar algo que fue toda mi vida es una de las cosas más difíciles que me tocó afrontar. Por momentos me sentí impotente y solo”, contó. De todas maneras, fue contundente al remarcar que ese contexto no justifica el resultado que arrojó el control antidopaje. “Nada de eso justifica lo que hice”, afirmó.

Kyrgios se alejará de las redes durante 28 días

En el cierre de su mensaje, el australiano aseguró que el episodio le sirvió como un llamado de atención y anunció que se retirará temporalmente de la exposición pública. “Sin embargo, lo positivo es que esto me dio un llamado de atención. Durante los próximos 28 días voy a alejarme de las redes sociales y de la vida pública para concentrarme en ponerme bien”, explicó.

El tenista también pidió respeto por su intimidad y la de sus familiares mientras atraviesa este período. “Les pido que respeten mi privacidad durante este tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia”, escribió. Finalmente, Kyrgios volvió a asumir la responsabilidad por lo sucedido y aseguró que trabajará para recuperarse. “Lo siento. Voy a hacer el trabajo necesario y volveré mejor”, concluyó.