Cayó "Chatrán", un ciudadano peruano acusado por tentativa de homicidio

Tras ser detenido los oficiales secuestraron su teléfono celular y el título, cédula, un formulario y llaves de ignición de un auto Volkswagen Gol, tal cual el pedido del magistrado, ya que tendría relación con lo ocurrido el día del hecho.

El 26 de febrero último, tras un llamado al 911, efectivos de la Unidad Táctica de Pacificación (DUTP) de ese barrio halló tirado a Darío Lionel Pereyra, quien fue llevado al hospital Piñero, donde se informó que tenía una herida en la zona intestinal con orificios de entrada y salida.

La investigación llevó a buscar a “Chatrán” en el barrio, donde permaneció pese a que cambió de domicilio a otro sector, supuestamente para despistar.

Finalmente, los detectives, tras una pesquisa en la zona, confirmaron el nuevo lugar de residencia, donde fue capturado.

Además de la causa que llevó a su detención, sobre el sujeto pesaba un pedido de requerimiento por rebeldía del Tribunal Oral 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por el delito de robo agravado en poblado y en banda.

Por disposición de la magistratura, “Chatrán”, quedó incomunicado.