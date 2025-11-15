Cayó "Chatrán", un ciudadano peruano acusado por tentativa de homicidio
Fue durante un allanamiento en el barrio 1-11-14. El sujeto, de 40 años, está imputado de haber disparado contra un hombre, en febrero pasado.
En las últimas horas, la Policía de la Ciudad detuvo a un ciudadano peruano durante un allanamiento en el barrio 1-11-14, por tentativa de homicidio, al tiempo que era requerido también por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires en una causa por robo a mano armada.
“Chatrán”, tal cual se lo conoce en la zona, de 40 años, está imputado de haber disparado contra un hombre, de la misma edad, en febrero de este año sobre una de las márgenes del barrio.
El buscado cambió de domicilio pero los oficiales de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lograron capturarlo durante un allanamiento a su nueva morada, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 23, a cargo del Dr. Osvaldo Daniel Rappa, Secretaría 158 de la Dra. Cecilia Fernanda Toso.
Tras ser detenido los oficiales secuestraron su teléfono celular y el título, cédula, un formulario y llaves de ignición de un auto Volkswagen Gol, tal cual el pedido del magistrado, ya que tendría relación con lo ocurrido el día del hecho.
El 26 de febrero último, tras un llamado al 911, efectivos de la Unidad Táctica de Pacificación (DUTP) de ese barrio halló tirado a Darío Lionel Pereyra, quien fue llevado al hospital Piñero, donde se informó que tenía una herida en la zona intestinal con orificios de entrada y salida.
La investigación llevó a buscar a “Chatrán” en el barrio, donde permaneció pese a que cambió de domicilio a otro sector, supuestamente para despistar.
Finalmente, los detectives, tras una pesquisa en la zona, confirmaron el nuevo lugar de residencia, donde fue capturado.
Además de la causa que llevó a su detención, sobre el sujeto pesaba un pedido de requerimiento por rebeldía del Tribunal Oral 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por el delito de robo agravado en poblado y en banda.
Por disposición de la magistratura, “Chatrán”, quedó incomunicado.
