Femicidio en Necochea: el video del asesino arrastrando el cuerpo de Débora Bulacio
Las imágenes fueron claves para el hallazgo del cuerpo de la víctima. Su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, sigue detenido.
Una cámara de seguridad registró el momento en el que el femicida de Débora Damaris Bulacio Del Valle trasladó el cuerpo de la víctima hacia la zona del lago de Los Cines, en Necochea, y lo enterró. Las imágenes fueron claves en la investigación.
El video corresponde al domingo 9 de noviembre a las 4 de la madrugada. De fondo, en medio de una oscuridad absoluta y sin testigos, Ángel Andrés Gutiérrez arrastró el cadáver de su pareja para enterrarlo, ocultarlo y luego intentar darse a la fuga, según la hipótesis que manejan los investigadores. En las imágenes apenas llega a divisarse la luz proveniente de una linterna o un celular moviéndose de derecha a izquierda, mientras se traslada un bulto. La escena transcurrió en el mismo lugar donde se encontró el alambrado roto.
Toda la secuencia del horror se dio a pocos metros del perímetro del camping Miguel Lillo, donde Gutiérrez y Débora habían llegado para pasar el fin de semana juntos, como lo hacían habitualmente.
La última comunicación que tuvo Débora con su familia fue el sábado, cuando le envió un mensaje a uno de sus hijos en el que relataba que su pareja le había pegado, le había dejado un ojo negro y le había aflojado un diente. El domingo, tras una denuncia realizara por el sereno del lugar, se montó un operativo de búsqueda para dar con la mujer. Su cuerpo fue encontrado el martes, enterrado cerca del lago de los Cisnes.
La autopsia preliminar determinó que Bulacio fue estrangulada y golpeada por el agresor. Además, el informe forense identificó lesiones que podrían ser defensivas, lo que sugiere una pelea a corta distancia antes del crimen.
Según los testigos, Débora y Gutiérrez habían mantenido una discusión el sábado por la tarde. Tras esto, el hombre se retiró solo del lugar en horas de la noche, mientras que a la mujer no se la volvió a ver. Todo fue alertado por un sereno del lugar quien dio aviso a las autoridades policiales.
El domingo, Gutiérrez intentó abandonar Necochea “a dedo” pero fue interceptado y detenido por la Policía en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, cuando caminaba hacia la Ruta Provincial 86.
El caso quedó a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI N° 10 de Violencia de Género, quien recataruló la causa e imputo a Gutiérrez por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El sospechoso fue indagado, pero se negó a declarar y a realizarse una pericia psicológica.
A pesar del silencio del imputado, la fiscalía logró incorporar un sólido cúmulo de evidencia en la causa. Entre ellas, se destaca un rasguño visible que presenta Gutiérrez, el que fue documentado por los peritos, así como también una serie de chats comprometedores en los que el acusado presuntamente admitía haber golpeado a la víctima con anterioridad.
Los investigadores reconstruyeron el complejo intento de Gutiérrez por montar una coartada. Tras el asesinato, el acusado habría realizado varias llamadas a las 4:30 de la madrugada desde su propio teléfono al celular de la víctima, intentando simular que ella estaba viva; aunque los fiscales sostienen que, a esa hora, Débora ya había muerto.
Además, Gutiérrez habría dispersado prendas de la víctima cerca del lugar para desviar la investigación. Las cámaras de seguridad resultaron cruciales para su detención, al mostrar al presunto femicida con una linterna cerca del sitio del hallazgo en horas de la madrugada.
