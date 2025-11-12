Femicidio en Necochea: el video del asesino arrastrando el cuerpo de Débora Bulacio

Según los testigos, Débora y Gutiérrez habían mantenido una discusión el sábado por la tarde. Tras esto, el hombre se retiró solo del lugar en horas de la noche, mientras que a la mujer no se la volvió a ver. Todo fue alertado por un sereno del lugar quien dio aviso a las autoridades policiales.

El domingo, Gutiérrez intentó abandonar Necochea “a dedo” pero fue interceptado y detenido por la Policía en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, cuando caminaba hacia la Ruta Provincial 86.

femicidio necochea

El caso quedó a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI N° 10 de Violencia de Género, quien recataruló la causa e imputo a Gutiérrez por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El sospechoso fue indagado, pero se negó a declarar y a realizarse una pericia psicológica.

A pesar del silencio del imputado, la fiscalía logró incorporar un sólido cúmulo de evidencia en la causa. Entre ellas, se destaca un rasguño visible que presenta Gutiérrez, el que fue documentado por los peritos, así como también una serie de chats comprometedores en los que el acusado presuntamente admitía haber golpeado a la víctima con anterioridad.

Los investigadores reconstruyeron el complejo intento de Gutiérrez por montar una coartada. Tras el asesinato, el acusado habría realizado varias llamadas a las 4:30 de la madrugada desde su propio teléfono al celular de la víctima, intentando simular que ella estaba viva; aunque los fiscales sostienen que, a esa hora, Débora ya había muerto.

Además, Gutiérrez habría dispersado prendas de la víctima cerca del lugar para desviar la investigación. Las cámaras de seguridad resultaron cruciales para su detención, al mostrar al presunto femicida con una linterna cerca del sitio del hallazgo en horas de la madrugada.