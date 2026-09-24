Cayó en Ciudad Evita con un Mercedes Benz robado que acumulaba una millonaria deuda por multas
El joven, de 20 años, fue acusado de encubrimiento. Durante el tiempo que estuvo sustraído, el vehículo sumó una nueva infracción.
Un joven de 20 años fue detenido en Ciudad Evita, partido de La Matanza cuando circulaba en un Mercedes Benz que había sido robado el día anterior. El episodio reveló que el auto acumulaba una millonaria deuda por multas y que, durante el tiempo que estuvo sustraído, sumó una nueva infracción de tránsito.
Cómo encontraron el auto
El procedimiento se realizó ayer miércoles en el marco de un operativo de saturación desplegado por la Policía Bonaerense en distintos puntos de la mencionada localidad bonaerense. Efectivos de la Comisaría Centro 3° recorrían la zona junto con personal de la Departamental y gabinetes técnicos cuando detectaron un Mercedes Benz A200 modelo 2013 en la intersección de La Quila y La Viudita.
Cuando los policías realizaron la consulta de la patente, descubrieron que sobre el auto pesaba un pedido de secuestro. El Mercedes Benz había sido denunciado como robado el día anterior en una dependencia policial de Lomas del Millón, también en La Matanza, por lo que se inició un operativo para interceptarlo.
A partir de la alerta, los policías montaron un operativo cerrojo y lograron detener al conductor del vehículo. Se trata de un joven de 20 años, domiciliado en Ciudad Evita, que quedó a disposición de la Justicia acusado, en principio, del delito de encubrimiento.
La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de La Matanza. En tanto, la causa por el robo del vehículo había quedado a cargo de la UFI N°12, encabezada por el fiscal Matías Marando.
Al momento de requisar el auto, los efectivos encontraron en su interior toda la documentación perteneciente a la víctima del robo.
Un auto de lujo con multas millonarias
El episodio del robo del auto y posterior detención del joven derivó en un sorprendente descubrimiento que llamó la atención de los investigadores.
Según los registros asociados a la patente, el Mercedes Benz acumula alrededor de 7 millones de pesos en multas por infracciones de tránsito, principalmente por exceso de velocidad.
El historial incluye unas veinte infracciones registradas desde mediados de 2015. Incluso, el vehículo recibió una nueva multa cuando ya había sido denunciado como robado.
La infracción fue registrada el miércoles 23, horas antes de que la Policía Bonaerense encontrara el auto y detuviera al joven. Una cámara ubicada sobre la avenida Alvear al 4000, en el partido de Tres de Febrero, captó al Mercedes circulando a una velocidad superior a la permitida.
El procedimiento ocurrió en una semana marcada por distintos episodios de inseguridad en La Matanza. Ayer, casi en simultáneo con el operativo que terminó con el secuestro del Mercedes Benz, tres delincuentes intentaron asaltar a tiros una sucursal del Banco Galicia ubicada en Lomas del Mirador. Uno de los sospechosos, de 42 años, fue reducido por los propios clientes del banco.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario