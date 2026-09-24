Cayó en Ciudad Evita con un Mercedes Benz robado que acumulaba una millonaria deuda por multas

Al momento de requisar el auto, los efectivos encontraron en su interior toda la documentación perteneciente a la víctima del robo.

Un auto de lujo con multas millonarias

El Mercedes Benz fue recuperado en Ciudad Evita al día siguiente del robo

El episodio del robo del auto y posterior detención del joven derivó en un sorprendente descubrimiento que llamó la atención de los investigadores.

Según los registros asociados a la patente, el Mercedes Benz acumula alrededor de 7 millones de pesos en multas por infracciones de tránsito, principalmente por exceso de velocidad.

El historial incluye unas veinte infracciones registradas desde mediados de 2015. Incluso, el vehículo recibió una nueva multa cuando ya había sido denunciado como robado.

La infracción fue registrada el miércoles 23, horas antes de que la Policía Bonaerense encontrara el auto y detuviera al joven. Una cámara ubicada sobre la avenida Alvear al 4000, en el partido de Tres de Febrero, captó al Mercedes circulando a una velocidad superior a la permitida.

El procedimiento ocurrió en una semana marcada por distintos episodios de inseguridad en La Matanza. Ayer, casi en simultáneo con el operativo que terminó con el secuestro del Mercedes Benz, tres delincuentes intentaron asaltar a tiros una sucursal del Banco Galicia ubicada en Lomas del Mirador. Uno de los sospechosos, de 42 años, fue reducido por los propios clientes del banco.