La Iglesia presentó "Argentina con el Papa", la canción oficial para la visita de León XIV

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, señaló que hasta la fecha se registraron unos 14 mil voluntarios e instó a quienes puedan sumarse a hacerlo a través del sitio oficial de acreditaciones. Quienes se registren contarán con pasajes gratuitos en la red SUBE de transporte público durante los días que el pontífice permanezca en el país. Los gastos del operativo se distribuirán entre la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y Córdoba, según el territorio donde se desarrolle cada actividad. Tras su estadía en el país, León XIV partirá el 11 de noviembre hacia Lima, Perú, próxima etapa de su viaje apostólico por Sudamérica.