Un micro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se incendió en la autopista Ricchieri
El vehículo se prendió fuego a la altura de Villa Madero mientras circulaba hacia Capital Federal. Bomberos controlaron las llamas en medio del caos vehicular.
Un impactante incendio ocurrió este martes sobre en la autopista Ricchieri: un micro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se incendió mientras se dirigía hacia la Capital Federal.
Las llamas fueron controladas por Bomberos de la Ciudad y de La Matanza, quienes trabajaron en medio del caos vehicular provocado por el siniestro.
El hecho ocurrió a pocos metros de la avenida General Paz, en la localidad bonaerense de Villa Madero, y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.
El fuego comenzó en la parte delantera del micro y se propagó, generando una intensa columna de humo que dificultó la visibilidad de los automovilistas que circulaban por la zona.
Un micro se prendió fuego en pleno en Mendoza y las llamas alcanzaron los árboles
Un colectivo del grupo 300 se incendió el lunes 8 de diciembre en Dorrego, Guaymallén, Mendoza y generó alarma entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. El siniestro ocurrió a pocos minutos de las 19 y obligó a un importante despliegue de los servicios de emergencia.
Según informaron fuentes policiales, la unidad comenzó a prenderse fuego a metros de Cobos y Pueyrredón, mientras se encontraba en marcha. El incendio se habría originado por un desperfecto técnico, aunque las causas iban a ser investigadas.
Las llamas avanzaron con rapidez y también alcanzaron un árbol ubicado en las inmediaciones, lo que agravó la situación durante los primeros minutos. Ante el aviso de los vecinos, que sacaron sus teléfonos celulares, filmaron y llamaron al 911, acudieron varias dotaciones de bomberos que trabajaron para controlar y extinguir el foco ígneo.
A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas heridas. El tránsito en el sector se vio momentáneamente afectado mientras los bomberos realizaban las tareas y se enfriaba la estructura del colectivo para evitar una posible reactivación del fuego.
