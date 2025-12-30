Video: una joven se tatuó una frase de su coordinador de viaje de egresados y se volvió viral
Una adolescente compartió en redes el tatuaje que se hizo en honor a su coordinador del viaje de egresados a Bariloche y generó una ola de reacciones encontradas.
Un gesto personal, cargado de emoción y recuerdo, se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales. Mía Franchini publicó en TikTok el tatuaje que decidió hacerse en honor a su coordinador del viaje de egresados a Bariloche, y el video rápidamente despertó sorpresa, aplausos y también críticas entre los usuarios.
La joven explicó que la experiencia del viaje fue tan significativa que quiso conservarla de una manera permanente. La frase elegida fue “Amen, sonrían y disfruten”, palabras que su coordinador repetía durante la estadía y que, según contó Mía, adquirieron un valor especial para ella y sus compañeros. El tatuaje quedó plasmado en el costado exterior de su brazo izquierdo, como un símbolo de ese momento compartido.
En el video, la adolescente registró el instante en el que le muestra el tatuaje al coordinador, identificado como Luca. La escena captó la reacción espontánea del joven, que al descubrir la frase en la piel de Mía se llevó las manos a la cabeza, visiblemente sorprendido. Segundos después, la abrazó emocionado, mientras otros estudiantes aplaudían y grababan la situación con sus celulares.
“Me marcó tanto mi coordi de Brc que además de llevarlo para siempre en mi corazón también lo llevo en la piel”, escribió la joven en el texto que acompaña la publicación. La frase funcionó como disparador de un intenso debate en redes, donde el video superó el medio millón de visualizaciones en pocas horas.
Las reacciones fueron variadas. Algunos usuarios expresaron su impacto por la decisión y la calificaron de exagerada, cuestionando la idea de tatuarse por una experiencia vinculada a un viaje escolar. Otros, en cambio, defendieron a Mía y destacaron el valor emocional del gesto, señalando que cada persona elige cómo atesorar sus recuerdos. “Yo no lo haría, pero también entiendo que para ella significa mucho, y eso es lo que realmente importa”, comentó una usuaria, reflejando una postura intermedia.
Ante la repercusión, la propia adolescente volvió a intervenir en los comentarios para aclarar que no fue un caso aislado. Según explicó, varios compañeros también decidieron tatuarse la misma frase como una forma de reconocimiento al coordinador. “Nos tatuamos la frase de nuestro coordinador, Luca, por la increíble vocación y el amor que transmite”, escribió, sumando contexto a la historia.
Además, respondió a algunas críticas con una reflexión personal: “Obvio que todos sabemos qué significan esas palabras, que tenemos que amar, sonreír y disfrutar. Pero él nos dio su propio significado, y eso es lo que nos marcó”. Así, el tatuaje dejó de ser solo una imagen viral para convertirse en una muestra del impacto que una experiencia colectiva puede tener en la vida de un grupo de jóvenes, más allá de la polémica que genere en las redes.
