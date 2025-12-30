Video: una joven se tatuó una frase de su coordinador de viaje de egresados y se volvió viral

image

Ante la repercusión, la propia adolescente volvió a intervenir en los comentarios para aclarar que no fue un caso aislado. Según explicó, varios compañeros también decidieron tatuarse la misma frase como una forma de reconocimiento al coordinador. “Nos tatuamos la frase de nuestro coordinador, Luca, por la increíble vocación y el amor que transmite”, escribió, sumando contexto a la historia.

Además, respondió a algunas críticas con una reflexión personal: “Obvio que todos sabemos qué significan esas palabras, que tenemos que amar, sonreír y disfrutar. Pero él nos dio su propio significado, y eso es lo que nos marcó”. Así, el tatuaje dejó de ser solo una imagen viral para convertirse en una muestra del impacto que una experiencia colectiva puede tener en la vida de un grupo de jóvenes, más allá de la polémica que genere en las redes.