Cayó granizo del tamaño de una pelota de tenis en pleno temporal: los impactantes videos

Alerta naranja y amarilla: el pronóstico sigue complicado

Lejos de calmarse, la inestabilidad se mantiene latente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente alertas por tormentas fuertes en toda la provincia, con especial gravedad en el centro y noreste del territorio cordobés, que se encuentran bajo advertencia naranja.

“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas”, advirtió el organismo nacional, detallando que los fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica muy frecuente y ráfagas intensas.

Asimismo, los especialistas alertaron que los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre los 50 y los 80 milímetros, con la posibilidad de ser superados de manera puntual. Para el resto del territorio provincial rige un alerta de nivel amarillo, por lo que las autoridades recomendaron extremar los cuidados y evitar circular innecesariamente mientras persista el temporal.