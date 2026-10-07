Cayó granizo del tamaño de una pelota de tenis en pleno temporal: los impactantes videos
Mientras sigue el alerta meteorológico, algunas zonas del país se vieron afectadas por una importante caída de granizo.
Una violenta tormenta de inusitada potencia avanzó durante la siesta de este miércoles sobre la zona central de Córdoba, desatando un temporal que dejó imágenes impactantes y destrozos materiales, con granizo de tamaño exorbitante, incluso similar a pelotas de tenis.
De esta manera, el fenómeno meteorológico tuvo como protagonista excluyente al granizo, cuyas dimensiones desataron la alarma de los vecinos y convirtieron las redes sociales en un verdadero desfile de videos y fotografías virales.
Granizo en Córdoba: piedras gigantes y paisajes de película
Los reportes más extremos y llamativos se registraron en las localidades de Malvinas Argentinas y Mi Granja, donde los habitantes documentaron la caída de piedras de hielo descomunales que, en varios casos, alcanzaron el tamaño de una pelota de tenis o fueron comparadas con huevos de gallina.
La furia de la tormenta también castigó con fuerza al barrio Villa Esquiú, dentro de la capital cordobesa, donde el tamaño del granizo sorprendió a los automovilistas y transeúntes que intentaban ponerse a resguardo de manera urgente.
En paralelo, otras zonas de la geografía cordobesa experimentaron estampas completamente distintas pero igualmente llamativas. En la región de las Altas Cumbres, la gran cantidad de granizo acumulado sobre la calzada cubrió el camino de blanco, regalando un paisaje invernal que por momentos simulaba una intensa nevada.
Alerta naranja y amarilla: el pronóstico sigue complicado
Lejos de calmarse, la inestabilidad se mantiene latente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente alertas por tormentas fuertes en toda la provincia, con especial gravedad en el centro y noreste del territorio cordobés, que se encuentran bajo advertencia naranja.
“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas”, advirtió el organismo nacional, detallando que los fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica muy frecuente y ráfagas intensas.
Asimismo, los especialistas alertaron que los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre los 50 y los 80 milímetros, con la posibilidad de ser superados de manera puntual. Para el resto del territorio provincial rige un alerta de nivel amarillo, por lo que las autoridades recomendaron extremar los cuidados y evitar circular innecesariamente mientras persista el temporal.
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