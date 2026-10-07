Cambió el pronóstico y el AMBA se quedará sin sol por varios días: hasta cuándo habrá tormentas
De acuerdo a lo señalado por los pronosticadores Meteored, el AMBA afrontará varias jornadas nubladas y con intensas precipitaciones.
Los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires deberán mantener el paraguas a mano durante gran parte de los próximos días. Un marcado frente de inestabilidad se instaló en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e iniciará una extensa racha de mal tiempo con precipitaciones continuas, algunas tormentas eléctricas y ráfagas de viento de variada intensidad.
En este sentido, tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como los pronosticadores de Meteored indicaron los detalles de las próximas jornadas.
Mapa día por día: tormentas fuertes y lloviznas persistentes en el AMBA
El pronóstico extendido anticipa una seguidilla húmeda que recién comenzará a dar tregua hacia el final del fin de semana:
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Miércoles 7 de octubre: La jornada más crítica de la semana registra un 90% de probabilidades de tormentas eléctricas y lluvias intensas, con un acumulado estimado de 39 mm. La máxima alcanza los 19°C y la mínima ronda los 15°C, impulsada por vientos persistentes del este entre 31 y 47 km/h.
Jueves 8 de octubre: Pese a un leve ascenso de la temperatura (máxima de 20°C y mínima de 14°C), se mantendrá la inestabilidad con un 60% de probabilidad de lluvias intermitentes (0.8 mm) y vientos del sudeste que soplarán hasta los 42 km/h.
Viernes 9 de octubre: El cierre de la semana laboral mantendrá el cielo cubierto y precipitaciones débiles (50% de probabilidad, 0.6 mm). Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 18°C, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 46 km/h.
Sábado 10 de octubre: Arranca el fin de semana con un nuevo repunte en la intensidad de las lluvias. Se prevé un 80% de probabilidad de precipitaciones con un acumulado cercano a los 3.5 mm, marcas térmicas entre 13°C y 17°C y vientos cambiantes del sudoeste alcanzando los 43 km/h.
La tregua del domingo
A partir del domingo 11 de octubre, el sistema de mal tiempo comenzará a retirarse definitivamente de la región central. Aunque la jornada dominguera permanecerá muy nublada, no se prevén lluvias y las temperaturas fluctuarán entre los 12°C y los 17°C, con una leve disminución en la velocidad del viento (15 a 34 km/h).
El sol reaparecerá parcialmente el lunes 12, consolidando un marco de buen tiempo con cielo algo nublado, mínima de 12°C y máxima de 17°C. Ante este escenario de calzada resbaladiza y probables anegamientos temporales en zonas bajas, las autoridades recomiendan circular con precaución al conducir y asegurar objetos en balcón o vía pública.
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