Cambió el pronóstico y el AMBA se quedará sin sol por varios días: hasta cuándo habrá tormentas

Miércoles 7 de octubre: La jornada más crítica de la semana registra un 90% de probabilidades de tormentas eléctricas y lluvias intensas, con un acumulado estimado de 39 mm. La máxima alcanza los 19°C y la mínima ronda los 15°C, impulsada por vientos persistentes del este entre 31 y 47 km/h.

Jueves 8 de octubre: Pese a un leve ascenso de la temperatura (máxima de 20°C y mínima de 14°C), se mantendrá la inestabilidad con un 60% de probabilidad de lluvias intermitentes (0.8 mm) y vientos del sudeste que soplarán hasta los 42 km/h.

Viernes 9 de octubre: El cierre de la semana laboral mantendrá el cielo cubierto y precipitaciones débiles (50% de probabilidad, 0.6 mm). Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 18°C, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 46 km/h.