Cayó la "Banda de los Honda" en General Rodríguez: así recuperaron nueve autos robados

Qué encontraron durante los allanamientos en General Rodríguez

La banda robaba autos de la marca Honda para desarmarlos y comercializar las partes

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de la jueza Laura Bruniard, con intervención de la Secretaría N° 117, de Verónica De Rosa, mediante un exhorto al Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Uno de los allanamientos, realizado por la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad, tuvo lugar en un taller ubicado sobre la calle Intendente Colombraro al 500. Allí los detectives encontraron varios vehículos de la marca Honda.

Todos los autos eran robados

La investigación permitió establecer que los autos robados eran trasladados hasta ese lugar, donde eran desarmados o acondicionados para volver a ser comercializados. Según determinaron los investigadores, les cambiaban las patentes, adulteraban el grabado de los cristales y modificaban otros elementos identificatorios para ocultar su origen ilícito.

Entre los vehículos secuestrados se encontraba el Honda Civic que había dado origen a la investigación. El auto estaba dentro del taller allanado y presentaba la numeración de los cristales cambiada.

Les cambiaban las patentes y adulteraban el grabado de los cristales

Además, fueron incautados otros tres vehículos Honda: dos Honda Civic con pedido de secuestro emitido por las comisarías 10ª de Beccar y 1ª de Morón, y un Honda Fit requerido por la Comisaría 5ª de Lomas de Zamora, con jurisdicción en Villa Fiorito.

Durante el procedimiento también se secuestró un capot perteneciente a otro Honda Civic robado, cuya búsqueda había sido solicitada por la Subcomisaría de la localidad bonaerense de 20 de Junio.

Había autos robados en Lomas de Zamora, Beccar, Morón y 20 de julio

En otro de los domicilios allanados en General Rodríguez, los efectivos encontraron un vehículo con pedido de secuestro por hurto vigente desde el 25 de octubre de 2022, requerido por la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad.

En ese inmueble había dos Honda Civic estacionados en el frente y, en el patio, varios vehículos similares con faltantes de autopartes, lo que reforzó la hipótesis de que el lugar era utilizado para el desguace y acopio de piezas de origen ilegal.

Tras los hallazgos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34 ordenó el secuestro de todos los vehículos que presentaban impedimentos legales, incluido el Honda Civic que dio inicio a la causa, y dispuso su traslado a una playa judicial para continuar con las pericias correspondientes.