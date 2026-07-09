Murió Ramiro Agulla, influyente creativo y publicista
El reconocido publicista falleció este jueves tras sufrir un shock séptico.
El influyente creativo y publicista Ramiro Agulla murió este jueves a los 66 años tras sufrir un shock séptico.
Agulla fue uno de los creativos y publicistas más influyentes e importantes de la historia de la publicidad argentina, transformando la industria durante la década de los '90 y principios de los 2000 junto a Carlos Baccetti, con quien fundó la célebre agencia Agulla & Baccetti.
Las memorables publicidades que creó Ramiro Agulla
El publicista creó comerciales memorables que forman parte de la cultura popular, tales como "La llama que llama" de Telecom, "El Oso" de Quilmes y "Gueropa" para el Renault Clio.
Además, en marketing político lideró la revolucionaria estrategia publicitaria de Fernando de la Rúa en 1999 bajo el recordado lema "Dicen que soy aburrido", clave para que el candidato de la Alianza ganara la Presidencia de la Nación.
A lo largo de su carrera, Agulla brindó asesoramiento publicitario a dirigentes de muy diversos sectores políticos, entre los que se encuentran Carlos Menem, José Manuel de la Sota, Francisco de Narváez, Sergio Massa, además de mandatarios internacionales como Vicente Fox (México), Michelle Bachelet y Sebastián Piñera (Chile), e incluso al estadounidense John McCain.
Frente a quienes cuestionaban su participación con diferentes partidos, solía identificarse de manera simple: “Yo no soy político. Soy publicitario. Hago anuncios, soy el chico del delivery”.
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