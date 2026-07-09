Murió Ramiro Agulla, influyente creativo y publicista

A lo largo de su carrera, Agulla brindó asesoramiento publicitario a dirigentes de muy diversos sectores políticos, entre los que se encuentran Carlos Menem, José Manuel de la Sota, Francisco de Narváez, Sergio Massa, además de mandatarios internacionales como Vicente Fox (México), Michelle Bachelet y Sebastián Piñera (Chile), e incluso al estadounidense John McCain.

Frente a quienes cuestionaban su participación con diferentes partidos, solía identificarse de manera simple: “Yo no soy político. Soy publicitario. Hago anuncios, soy el chico del delivery”.