Hay otros dos detenidos por el asesinato de Franco Depauli durante los festejos en Cañuelas
Un menor de 16 años y un joven de 19 fueron arrestados por la Policía Bonaerense acusados del homicidio.
En el marco de la investigación por el asesinato de Franco Depauli, el hombre de 46 años que recibió un piedrazo durante los festejos en Cañuelas por el triunfo de la Selección argentina, la Policía Bonaerense detuvo a otros dos sospechosos.
Se trata de un menor de 16 años y otro joven de 19, quienes fueron identificados a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros fílmicos aportados por vecinos.
A partir de las pruebas recabadas, personal de la estación de Policía Comunal 2da de Cañuelas concretó dos allanamientos en los domicilios de los sospechosos ordenados por la fiscalía que lleva adelante la investigación.
Durante los procedimientos, que contaron con apoyo del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) y el Centro de Operaciones Municipales (COM), fueron detenidos L. D. C., de 16 años, y R. G. G., de 19, ambos señalados como partícipes del hecho.
El menor fue puesto a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en turno y luego trasladado a un centro de alojamiento juvenil en la ciudad de La Plata, según confirmaron fuentes a Infobae.
En tanto, el sospechoso mayor de edad quedará sometido a las diligencias judiciales habituales.
Los dos detenidos se suman al arresto de otro sospechoso identificado como I. N. L., un joven de 20 años que fue señalado como el presunto autor del ataque.
Quién era Franco Depauli, el hombre que murió en el brutal ataque durante los festejos por la Selección
Franco Depauli había sido empleado de una fábrica de cerámicas durante muchos años y, según relataron vecinos y allegados, era una persona muy conocida y apreciada en el barrio Levene, donde había construido su casa y formó su familia.
Además de su trabajo, colaboraba en distintas actividades comunitarias. En varias oportunidades participó de la organización de los festejos por el Día de las Infancias que se realizaban en Cañuelas, donde, destacaron, solía animar la jornada imitando los movimientos del cantante Michael Jackson.
“Era un hombre muy querido en el barrio Levene”, recordó un vecino en diálogo con el medio local InfoCañuelas, al describir el vínculo que mantenía con la comunidad.
En medio de la conmoción, su hermana salió a aclarar que el hombre no tuvo nada que ver con los disturbios que se desataron y provocaron el fatal desenlace, sino que estaba celebrando tranquilamente con su familia y que recibió el impacto cuando estaba al lado de su vehículo.
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