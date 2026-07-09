Hay otros dos detenidos por el asesinato de Franco Depauli durante los festejos en Cañuelas

En tanto, el sospechoso mayor de edad quedará sometido a las diligencias judiciales habituales.

Los detenidos tienen 16 y 19 años

Los dos detenidos se suman al arresto de otro sospechoso identificado como I. N. L., un joven de 20 años que fue señalado como el presunto autor del ataque.

Quién era Franco Depauli, el hombre que murió en el brutal ataque durante los festejos por la Selección

Franco Depauli había sido empleado de una fábrica de cerámicas durante muchos años y, según relataron vecinos y allegados, era una persona muy conocida y apreciada en el barrio Levene, donde había construido su casa y formó su familia.

Además de su trabajo, colaboraba en distintas actividades comunitarias. En varias oportunidades participó de la organización de los festejos por el Día de las Infancias que se realizaban en Cañuelas, donde, destacaron, solía animar la jornada imitando los movimientos del cantante Michael Jackson.

“Era un hombre muy querido en el barrio Levene”, recordó un vecino en diálogo con el medio local InfoCañuelas, al describir el vínculo que mantenía con la comunidad.

En medio de la conmoción, su hermana salió a aclarar que el hombre no tuvo nada que ver con los disturbios que se desataron y provocaron el fatal desenlace, sino que estaba celebrando tranquilamente con su familia y que recibió el impacto cuando estaba al lado de su vehículo.