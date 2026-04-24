Paro de colectivos sorpresivo: zonas afectadas y a qué hora termina
Un sorpresivo paro de colectivos interurbanos afecta desde anoche a la provincia de Córdoba. Enterate cuáles son las localidades afectadas y cuándo termina.
La semana cierra con un inesperado y sorpresivo paro de colectivos interurbanos en la provincia de Córdoba que genera un inmenso caos. La drástica medida de fuerza, impulsada por los trabajadores del Grupo FAM, afecta gravemente a miles de usuarios regulares y paraliza por completo varias de las rutas principales.
Qué zonas están afectadas por el paro de colectivos
El repentino conflicto gremial impacta de manera principal en los corredores de las estratégicas ruta 60 y ruta 9, vías fundamentales que conectan diariamente a la capital cordobesa con múltiples y concurridas localidades del norte provincial.
Entre las zonas que se encuentran totalmente paralizadas y sin prestación de servicio de esta empresa se destacan Jesús María, Colonia Caroya, Deán Funes, Quilino, Sinsacate, Villa del Totoral, Tulumba, San Francisco del Chañar y Villa de María de Río Seco, entre otros destinos regionales de vital importancia.
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Cuándo termina la medida de fuerza por los despidos
La paralización de los servicios de transporte comenzó de forma muy abrupta en la noche del último jueves, luego de una tensa asamblea originada tras el despido de al menos 15 trabajadores durante la tarde.
Hasta el momento, las fuentes gremiales confirmaron que el cese de tareas regirá de forma estricta durante toda la jornada de este viernes 24 de abril. No se informó una hora exacta para la normalización del servicio, ya que dependerá exclusivamente del avance en las urgentes negociaciones entre las partes y la Secretaría de Transporte. Cabe aclarar que en el resto de las empresas interurbanas, la circulación se mantiene con absoluta normalidad.
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