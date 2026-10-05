Cayó en Lanús el prófugo acusado de matar a un policía federal: lo atraparon mientras festejaba un cumpleaños

El crimen del agente y la fuga de película

El trágico hecho que se le imputa ocurrió el pasado 27 de marzo, cuando el cabo de la PFA Matías Ceballos (31) fue abordado por cuatro delincuentes en dos motocicletas con fines de robo frente a un comercio en Lanús. El efectivo, que se encontraba junto a su pareja, intentó defenderse con su arma reglamentaria pero recibió dos disparos fatales que le provocaron la muerte poco después en el Hospital Evita.

Santillán había sido detenido inicialmente en mayo durante una serie de procedimientos en Villa Jardín, pero el 20 de agosto consumó su escandalosa huida junto a otro interno del penal de Campana, utilizando una cuerda para escalar los muros perimetrales y escapando a bordo de un vehículo blanco que los aguardaba sobre la Ruta Provincial N.º 6.

El estado de la causa judicial

Tras su captura en medio del festejo, Santillán quedó nuevamente alojado a disposición de la Justicia.

El expediente por su evasión de la cárcel tramita en la UFI N.º 1 de Zárate-Campana , a cargo del fiscal Alejandro Irigoyen.

La causa principal por el homicidio del efectivo federal se encuentra bajo la órbita de la UFI N.º 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Natalia Milione.

Con este procedimiento, los investigadores cierran el círculo sobre los principales involucrados en el violento asalto que le costó la vida al agente de la PFA.