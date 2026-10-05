Cayó en Lanús el prófugo acusado de matar a un policía federal: lo atraparon mientras festejaba un cumpleaños
El joven de 20 años estaba prófugo y fue capturado mientras participaba de una fiesta privada por el cumpleaños de una amiga.
Tras una intensa persecución y semanas de tareas de inteligencia, detectives de la DDI Avellaneda-Lanús capturaron en las últimas horas a Dylan Ezequiel Santillán (20), el peligroso prófugo acusado de ser coautor del homicidio del agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Matías Nahuel Ceballos.
El arresto se concretó en el corazón de Villa Jardín (Lanús Oeste), mientras el sospechoso participaba de una fiesta privada por el cumpleaños de una amiga.
Santillán era intensamente buscado desde el pasado 20 de agosto, cuando logró fugarse de manera cinematográfica de la Unidad Penitenciaria N.º 57 de Campana. Sobre él pesaba una orden de captura internacional y el Ministerio de Seguridad bonaerense había oficializado una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos para quien aportara datos sobre su paradero.
El operativo en el cumpleaños en Lanús y el intento de fuga
El procedimiento final se desencadenó luego de que los investigadores recibieran información precisa que indicaba que el prófugo se encontraba oculto en una vivienda de Villa Jardín.
Al arribar las comisiones policiales al lugar, el sospechoso —que se encontraba en la puerta del domicilio— advirtió la presencia de los efectivos e intentó escapar escondiéndose en el interior de la finca. Ante esta maniobra, la fiscalía interviniente ordenó un allanamiento de urgencia que permitió reducirlo y concretar su recaptura de inmediato.
El crimen del agente y la fuga de película
El trágico hecho que se le imputa ocurrió el pasado 27 de marzo, cuando el cabo de la PFA Matías Ceballos (31) fue abordado por cuatro delincuentes en dos motocicletas con fines de robo frente a un comercio en Lanús. El efectivo, que se encontraba junto a su pareja, intentó defenderse con su arma reglamentaria pero recibió dos disparos fatales que le provocaron la muerte poco después en el Hospital Evita.
Santillán había sido detenido inicialmente en mayo durante una serie de procedimientos en Villa Jardín, pero el 20 de agosto consumó su escandalosa huida junto a otro interno del penal de Campana, utilizando una cuerda para escalar los muros perimetrales y escapando a bordo de un vehículo blanco que los aguardaba sobre la Ruta Provincial N.º 6.
El estado de la causa judicial
Tras su captura en medio del festejo, Santillán quedó nuevamente alojado a disposición de la Justicia.
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El expediente por su evasión de la cárcel tramita en la UFI N.º 1 de Zárate-Campana, a cargo del fiscal Alejandro Irigoyen.
La causa principal por el homicidio del efectivo federal se encuentra bajo la órbita de la UFI N.º 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Natalia Milione.
Con este procedimiento, los investigadores cierran el círculo sobre los principales involucrados en el violento asalto que le costó la vida al agente de la PFA.
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