Cayó en Retiro la principal sospechosa del crimen de la jubilada asesinada a golpes en Córdoba

Con esos datos, una comisión policial realizó tareas de vigilancia tanto en esa zona como en un alojamiento ubicado en la esquina de Paraguay y Esmeralda, donde la mujer había alquilado una habitación de manera temporal, presuntamente con la intención de seguir cambiando de domicilio para evitar ser localizada.

La sospechosa tenía una numerosa cantidad de tarjetas en su poder

Finalmente, los efectivos lograron identificarla mientras caminaba por Paraguay al 700 y procedieron a detenerla.

Al momento del arresto, la acusada tenía en su poder un teléfono celular, una tablet, seis dólares y billetes de distintas monedas extranjeras, entre ellas liras turcas, dólares australianos, pesos uruguayos y colombianos, reales brasileños y rupias indonesias. Todos esos elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia.

La mujer tenía en su poder varios billetes de distintas monedas extranjeras

El Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo del juez Alejandro Litvack, con intervención de la Secretaría del doctor Ibáñez, avaló la detención y dispuso que la mujer permanezca alojada en una alcaidía de la Policía de la Ciudad hasta que se concrete el pedido formal de traslado por parte de la Justicia de Córdoba.

El crimen de la jubilada que conmocionó a Córdoba

La Justicia baraja dos hipótesis sobre el asesinato de la jubilada en Córdoba @leoguevara80

María Cristina Trejo vivía sola en una vivienda ubicada sobre la calle Uritorco al 3600, en el barrio Ameghino Sur de la capital cordobesa. Su cuerpo fue encontrado el 6 de julio por la noche, aunque los investigadores sostuvieron desde un primer momento que había sido asesinada varios días antes.

El hallazgo ocurrió luego de que un vecino alertara al 911 sobre un fuerte olor a gas proveniente de la vivienda. A eso se le sumaba que hacía varios días no tenía noticias de la mujer. Al llegar al lugar, los bomberos comprobaron que la vivienda estaba completamente cerrada y tuvieron que entras a través de una ventana.

Dentro de la casa encontraron una escena estremecedora: el cuerpo de la jubilada estaba oculto debajo de una cama y presentaba múltiples golpes, además de lesiones en la nuca. También constataron que las llaves de gas estaban abiertas, lo que llevó a los investigadores a analizar si el autor del crimen quiso simular un accidente luego del hecho.

A su vez, durante la inspección en el lugar, peritos encontraron manchas de sangre tanto en el dormitorio donde yacía la víctima como en otro ambiente de la vivienda.

A pesar de la violencia del ataque, la casa no presentaba signos de haber sido revuelta, aunque el teléfono celular de Trejo nunca apareció.