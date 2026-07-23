Femicidio de Agostina Vega: realizan una nueva pericia en la casa de Claudio Barrelier
La nueva investigación tiene como objetivo saber si las otras personas que estaban en la vivienda al momento del hecho tienen responsabilidad.
La causa por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves una nueva medida probatoria. El fiscal Raúl Garzón realizó una inspección ocular en la vivienda de calle Juan del Campillo 878, barrio Cofico, donde el principal imputado, Claudio Barrelier, habría asesinado a la adolescente de 14 años. El procedimiento se llevó a cabo exactamente a dos meses de la desaparición de la joven, ocurrida en la madrugada del 23 de mayo de 2026.
Según trascendió, la medida fue solicitada por la defensa de Marianela Palmero, la última pareja de Barrelier, quien vivía precisamente en esa casa y que se encuentra detenida por presunto encubrimiento agravado.
El objetivo fue relevar distintos sectores de la propiedad en busca de elementos que permitan fortalecer la reconstrucción del crimen y consolidar la prueba de cara a una posible elevación a juicio oral. Según trascendió, la inspección también apunta a determinar si otras personas que estaban en la vivienda al momento del hecho podrían tener algún grado de responsabilidad, lo que podría derivar en nuevas detenciones.
Cuatro detenidos y una causa en expansión
La investigación tiene actualmente cuatro personas privadas de su libertad.Barrelier, de 33 años, permanece detenido e imputado por homicidio agravado por violencia de género. Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de Agostina a la vivienda junto al acusado, lo que desbarató su coartada inicial.
Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani —dueña del Ford Ka utilizado para trasladar el cuerpo— cumplen prisión preventiva por su presunto vínculo con el encubrimiento. La cuarta detenida es Marianela Palmero, pareja de Barrelier, imputada por encubrimiento agravado a partir de un mensaje de WhatsApp que le envió al acusado la noche del crimen: “¿Qué fue ese grito?“.
La autopsia determinó que Agostina murió por asfixia mecánica por ahorcamiento y presentaba indicios compatibles con abuso sexual previo. El cuerpo fue desmembrado y sus restos hallados días después en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
La inspección ocular de este jueves forma parte de una serie de medidas ordenadas por Garzón, quien por decisión de la Fiscalía General concentra todas las investigaciones vinculadas a Barrelier, con una estrategia orientada a unificar las causas y profundizar la búsqueda de evidencia.
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