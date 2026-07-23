Femicidio de Agostina Vega: realizan una nueva pericia en la casa de Claudio Barrelier

Agostina Vega

La autopsia determinó que Agostina murió por asfixia mecánica por ahorcamiento y presentaba indicios compatibles con abuso sexual previo. El cuerpo fue desmembrado y sus restos hallados días después en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

La inspección ocular de este jueves forma parte de una serie de medidas ordenadas por Garzón, quien por decisión de la Fiscalía General concentra todas las investigaciones vinculadas a Barrelier, con una estrategia orientada a unificar las causas y profundizar la búsqueda de evidencia.