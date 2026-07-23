Insólito: se colgó de los cables para robar, casi se cae y terminó detenido

Se dio a la fuga, pero fue detenido por la Policía

Sin embargo, cuando finalmente llegó a la vereda y parecía estar a punto de concretar el robo, se hizo presente en el lugar un patrullero de la Policía de Córdoba, cuyos efectivos habían sido alertados sobre la insólita secuencia observada mediante las cámaras de seguridad.

Al notar la presencia de personal policial, el individuo desistió del robo de los cables y emprendió su huida a pie.

El intento de escape duró poco. El sospechoso fue reducido y detenido en inmediaciones al lugar. Al momento de la requisa, los policías secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que el sospechoso llevaba oculto entre sus pertenencias.

Finalmente, el individuo detenido fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia.