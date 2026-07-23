Insólito: se colgó de los cables para robar, casi se cae y terminó detenido
Cámaras de seguridad lo captaron colgado en los cables del tendido eléctrico mientras intentaba sustraerlos con un cuchillo. Ocurrió en Córdoba.
Un insólito episodio tuvo lugar en la zona norte de la ciudad de Córdoba, donde un joven se colgó del tendido eléctrico para robar cables, pero en medio de la maniobra perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer al vacío. La secuencia fue registrada en vivo por las cámaras de vigilancia del sistema 911.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada en la intersección de las calles Cortes Funes y José Ceballosm en el barrio 20 de junio, y quedó registrado en un video.
Tal como se observa en las imágenes, el hombre, que vestía una campera negra con azul, jean claro y zapatillas oscuras, fue captado mientras permanecía colgado de uno de los cables del tendido eléctrico e intentaba sustraer un tramo mediante la utilización de un cuchillo.
VIDEO: así fue la peligrosa maniobra del delincuente en Córdoba
Como parte de la sigilosa maniobra circense, el sospechoso se sostenía únicamente con sus piernas y una de sus manos, hasta que en un momento perdió el equilibrio y casi cae desde varios metros de altura.
Instantes después, se sujetó con ambas manos de uno de los cables, utilizándolo como si fuera una soga, y se impulsó hacia el suelo, mientras hacía fuerza para retirar parte del tendido eléctrico.
Se dio a la fuga, pero fue detenido por la Policía
Sin embargo, cuando finalmente llegó a la vereda y parecía estar a punto de concretar el robo, se hizo presente en el lugar un patrullero de la Policía de Córdoba, cuyos efectivos habían sido alertados sobre la insólita secuencia observada mediante las cámaras de seguridad.
Al notar la presencia de personal policial, el individuo desistió del robo de los cables y emprendió su huida a pie.
El intento de escape duró poco. El sospechoso fue reducido y detenido en inmediaciones al lugar. Al momento de la requisa, los policías secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que el sospechoso llevaba oculto entre sus pertenencias.
Finalmente, el individuo detenido fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia.
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