Más de 100 plantas de marihuana: entró a una casa de Parque Chacabuco a robar, cayó y la Policía se sorprendió

Sin embargo, la sorpresa mayor se la llevaron los policías al constatar la magnitud de la plantación. El secuestro arrojó los siguientes números:

En la terraza contabilizaron 87 plantas de marihuana al aire libre.

Al inspeccionar un cuarto lindero que funcionaba como un invernadero acondicionado con luces de calor, encontraron otras 22 plantas .

En total, se incautaron 109 ejemplares.

Cannabis en Parque Chacabuco

La Justicia busca al dueño de la casa

Tras el operativo, tomó intervención en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo del Dr. Darío Bonanno.

El magistrado convalidó la aprehensión del ladrón y ordenó el secuestro de la totalidad de las plantas halladas.

Asimismo, dispuso que se inicien tareas investigativas urgentes para lograr identificar y localizar a los propietarios del inmueble que albergaba el vivero clandestino.