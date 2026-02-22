Más de 100 plantas de marihuana: entró a una casa de Parque Chacabuco a robar, cayó y la Policía se sorprendió
Un ladrón ingresó por el techo a una vivienda para robar plantas de marihuana. Fue detenido in fraganti. La Justicia ahora busca al dueño de la propiedad.
Un insólito episodio policial tuvo lugar en el barrio porteño de Parque Chacabuco, donde un intento de robo derivó en el descubrimiento de un importante invernadero clandestino de marihuana. El hecho se registró días atrás, alrededor de las 2:30 de la madrugada, en un domicilio ubicado en la calle Pumacahua al 1000.
La intervención de la Policía de la Ciudad comenzó tras recibir un llamado de alerta sobre la presencia de personas moviéndose por los techos de la vivienda, cuyo propietario no se encontraba presente en ese momento.
Un ladrón in fraganti y un botín botánico
Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un vecino que había realizado la denuncia, quien les facilitó el ingreso a la propiedad para inspeccionar.
Al dirigirse hacia el fondo de la casa y subir por las escaleras hacia la terraza, los oficiales lograron capturar al delincuente. El sujeto, que fue sorprendido con una tijera en sus manos, confesó abiertamente que había entrado por el techo con la intención de robarle varias plantas al dueño del lugar.
Sin embargo, la sorpresa mayor se la llevaron los policías al constatar la magnitud de la plantación. El secuestro arrojó los siguientes números:
En la terraza contabilizaron 87 plantas de marihuana al aire libre.
Al inspeccionar un cuarto lindero que funcionaba como un invernadero acondicionado con luces de calor, encontraron otras 22 plantas.
En total, se incautaron 109 ejemplares.
La Justicia busca al dueño de la casa
Tras el operativo, tomó intervención en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo del Dr. Darío Bonanno.
El magistrado convalidó la aprehensión del ladrón y ordenó el secuestro de la totalidad de las plantas halladas.
Asimismo, dispuso que se inicien tareas investigativas urgentes para lograr identificar y localizar a los propietarios del inmueble que albergaba el vivero clandestino.
